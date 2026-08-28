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    AKTIEN IM FOKUS

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    Citigroup gibt Erholung von Autowerten weiteren Schub

    Für Sie zusammengefasst
    • Citigroup erwartet bald positivere Signale
    • BMW erhält positive Catalyst Watch von Citigroup
    • EU-Hürden und Kostensenkungen wecken Hoffnung
    AKTIEN IM FOKUS - Citigroup gibt Erholung von Autowerten weiteren Schub
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag eingeleitete Erholung von Aktien aus dem Automobilsektor bekommt am Freitag neue Nahrung von der Citigroup. Autobauer stünden vor einem schwierigen dritten Quartal, gab Experte Harald Hendrikse zwar zunächst zu bedenken. Aber er machte etwa Mut in der Frage, ob sich das Profil von Chancen und Risiken nicht verbessere. Möglich seien zeitnah positivere Signale.

    Vor allem galt dies für BMW , denn für die Aktien der Münchener vergab Hendrikse den Status "Positive Catalyst Watch", was die Erwartung positiver Kurstreiber in einer Frist von 90 Tagen bedeutet. Sie gehörten mit 1,8 Prozent Plus am Freitag zu den größeren Dax -Gewinnern und setzten sich dabei von der 21-Tage-Linie ab, die schon am Vortag überschritten wurde.

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    Am Donnerstag hatten sich die Aktien von Autobauern schon schwungvoll erholt. BMW hatte davor noch dem Tief seit 2020 nahe gestanden, das im Juli mit 56,40 Euro markiert worden war.

    Neben BMW setzten am Freitag auch die Titel von Mercedes-Benz und Volkswagen ihre Erholungen mit Anstiegen um mehr als ein Prozent fort. Die drei Pkw-Hersteller gehören 2026 mit Jahresverlusten, die im Falle von BMW an der Spitze mehr als ein Drittel groß sind, allesamt zu den größten Dax-Verlierern, weil die Branche mit Überkapazitäten, hohen Kosten und günstiger China-Konkurrenz kämpft.

    Hendrikse betonte am Freitag, dass Anleger vielleicht zu kurz greifen, wenn sie sich rein auf die Wettbewerbssorgen konzentrieren. Die Möglichkeit, dass sich die Bedingungen für chinesische Anbieter in Europa deutlich verschlechtern könnten, werde dabei nämlich ignoriert. Eine spürbare Verschärfung der EU-Vorschriften könnte die Stimmung hinsichtlich Preisen, Absatzmengen und Margen seiner Einschätzung nach wieder deutlich aufhellen.

    Der Experte hält es für möglich, dass zeitnah positive Nachrichten kommen. Dazu zählt er neben Wettbewerbshürden die Chance auf robuste Zulassungszahlen in den USA und Europa sowie Ankündigungen, wie die Unternehmen dem strukturellen Gegenwind mit Kostensenkung begegnen wollen. Gelegenheiten dazu sieht der Experte in Investorenveranstaltungen, die von BMW, der Porsche AG und Volkswagen bis Mitte Oktober anstehen.

    Was die durchschnittlichen Analystenschätzungen für 2027 betrifft, geht der Experte zwar weiter davon aus, dass diese vor allem bei deutschen Herstellern zu hoch sind. Er glaubt aber, dass die Erwartungen auf Investorenseite bereits tiefer gestapelt sind. Angesichts der angespannten fundamentalen Lage sei zwar noch kein purer Optimismus angebracht, aber es gebe "Licht am Horizont".

    Zu BMW schrieb der Experte noch, dass der Premium-Autobauer im Vergleich zum engsten Konkurrenten Mercedes-Benz auf einem historischen Tief bewertet werde. Er hält es für möglich, dass positivere Schlagzeilen bei den Münchenern dazu führen, dass sich Spekulanten eindecken müssen, die auf fallende Kurse gesetzt hätten. Neben BMW vergab die Citigroup auch dem Zulieferer Forvia den Status "Positive Catalyst Watch", hier allerdings mit einem kurzfristigeren 30-Tage-Horizont./tih/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 60,86 auf Tradegate (28. August 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,69 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,46 %/+59,50 % bedeutet.





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