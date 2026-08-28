AKTIE IM FOKUS
Deutz rennen weiter - Gut ein Viertel Kursgewinn in einer Woche
- FFG-Übernahme treibt Deutz-Aktie auf 12,84 Euro
- Deutz gewinnt binnen einer Woche rund ein Viertel
- FFG stärkt Verteidigung und senkt Motorenrisiken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) wird für die Aktien von Deutz immer stärker zum Kurstreiber. Die im MDax notierten Papiere des Kölner Motorenbauers legten auch am Freitag deutlich zu und kletterten mit 12,84 Euro auf den höchsten Stand seit 1998. Deutz hatte den Zukauf für 1,6 Milliarden Euro Anfang Juli gemeldet.
Zuletzt gewannen die Deutz-Aktien unter den führenden Werten in dem Index der mittelgroßen Börsenwerte 1,9 Prozent auf 12,69 Euro. Binnen einer Woche haben sie damit einen Zuwachs von rund einem Viertel verzeichnet. Seit Jahresanfang steht ein Kursplus von fast 50 Prozent zu Buche.
Mit FFG engagiert sich Deutz stärker im boomenden Rüstungssektor. Das sorgt am Markt für Fantasie. Das Rüstungsunternehmen ist Spezialist unter anderem für Wehrtechnik und Kettenfahrzeuge und bietet auch Wartung und Reparaturen an. Die Übernahme bringe für Deutz Wachstumspotenzial und hohe Synergieeffekte mit sich, schrieben die Autoren des Börsenbriefs Fuchs-Kapital.
Deutz stärke mit FFG das Segment Verteidigung erheblich und verringere gleichzeitig die Abhängigkeit vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren, schrieb am Vortag die DZ Bank. Sie sieht in der Akquisition einen klugen strategischen Schachzug. Der von 12 auf 16 Euro erhöhte faire Wert für die Deutz-Aktien signalisiert noch Spielraum nach oben. Zuvor hatten bereits die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF ihre Kursziele für Deutz ähnlich deutlich nach oben geschraubt./ajx/niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 12,76 auf Tradegate (28. August 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +28,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -13,66 %/+2,04 % bedeutet.
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