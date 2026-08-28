Deutz rennen weiter - Gut ein Viertel Kursgewinn in einer Woche

Zuletzt gewannen die Deutz-Aktien unter den führenden Werten in dem Index der mittelgroßen Börsenwerte 1,9 Prozent auf 12,69 Euro. Binnen einer Woche haben sie damit einen Zuwachs von rund einem Viertel verzeichnet. Seit Jahresanfang steht ein Kursplus von fast 50 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) wird für die Aktien von Deutz immer stärker zum Kurstreiber. Die im MDax notierten Papiere des Kölner Motorenbauers legten auch am Freitag deutlich zu und kletterten mit 12,84 Euro auf den höchsten Stand seit 1998. Deutz hatte den Zukauf für 1,6 Milliarden Euro Anfang Juli gemeldet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit FFG engagiert sich Deutz stärker im boomenden Rüstungssektor. Das sorgt am Markt für Fantasie. Das Rüstungsunternehmen ist Spezialist unter anderem für Wehrtechnik und Kettenfahrzeuge und bietet auch Wartung und Reparaturen an. Die Übernahme bringe für Deutz Wachstumspotenzial und hohe Synergieeffekte mit sich, schrieben die Autoren des Börsenbriefs Fuchs-Kapital.

Deutz stärke mit FFG das Segment Verteidigung erheblich und verringere gleichzeitig die Abhängigkeit vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren, schrieb am Vortag die DZ Bank. Sie sieht in der Akquisition einen klugen strategischen Schachzug. Der von 12 auf 16 Euro erhöhte faire Wert für die Deutz-Aktien signalisiert noch Spielraum nach oben. Zuvor hatten bereits die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF ihre Kursziele für Deutz ähnlich deutlich nach oben geschraubt./ajx/niw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 12,76 auf Tradegate (28. August 2026, 11:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +28,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,10 %. Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,97 Mrd.. Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -13,66 %/+2,04 % bedeutet.





Schreibe Deinen Kommentar