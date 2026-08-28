Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 60,84 auf Tradegate (28. August 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,76 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,40 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -2,50 %/+46,25 % bedeutet.