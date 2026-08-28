ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
- Bernstein bestätigt BMW mit Kursziel 82 Euro
- Starkes Interesse am neuen BMW iX3 in China
- Neue Klasse lässt laut Analysten Hoffnung aufleben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht in Presseberichten über das immense Interesse am neuen, in China gebauten iX3 der neuen Plattform Neue Klasse ein zart flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels, wie er am Donnerstag schrieb. Er verwies auch auf eine leicht optimistische Aussage des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holding./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 60,84 auf Tradegate (28. August 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,76 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,40 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -2,50 %/+46,25 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 82 Euro
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