JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 26,12 auf Tradegate (28. August 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 899,42 Mio..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -53,95 %/+76,52 % bedeutet.