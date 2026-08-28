ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro
- JPMorgan belässt Gerresheimer auf Overweight
- Erstquartalsumsatz übertrifft die Erwartungen
- Operatives Ergebnis wegen Cashflow-Fokus schwach
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Donnerstag nach den mit Verzögerung vorgelegten Zahlen. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich schwächer ausgefallen angesichts der Fokussierung auf den Free Cashflow./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 21:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 26,12 auf Tradegate (28. August 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 899,42 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -53,95 %/+76,52 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 46 Euro
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Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
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Dieser Analyst hat sich gestern in der Telko bestätigen lassen, dass die Jahresprognose mit 17-18% Marge und 2,3-2,4 Mrd. Umsatz intakt ist.
Da bin ich auf das neue Kursziel gespannt 😀
Mir scheint, du suchst mit aller Gewalt Haare in der Suppe. Dazu stellst du u. a. die Zahlen aus Q1/26 so dar, als sei dies das "neue Normal". Tatsächlich sind die ersten Quartale der Geschäftsjahre bei GXI fast immer schwach. Darauf hat gestern auch Lehmann hingewiesen.
So, nun noch einmal eine Modellrechnung auf Basis der 2026er Guidance und dem, was wir zu dem Centor + PPP Verkauf wissen. In ähnlicher Form bereits zigfach gepostet, aber ich wollte es selbst noch einmal rechnen...