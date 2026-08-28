ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für RWE auf 72 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt RWE-Kursziel auf 72 Euro an
- Einstufung bleibt trotz höherem Kursziel auf Buy
- Analyst Fisher sieht berechenbare Impulse bis 2031
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 68,50 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher bezog am Donnerstag die jüngst erhöhten Ziele der Essener mit ein. Insgesamt sieht er eine gute Berechenbarkeit und Triebfedern bis über 2031 hinaus./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 59,22 auf Tradegate (28. August 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +3,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,56 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 46,14 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der RWE Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 72,00Euro was eine Bandbreite von +9,98 %/+21,83 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 72 Euro
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