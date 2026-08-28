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    Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Peter Schmid von Linstow wird neuer Redcare-Chef
    • Olaf Heinrich gibt Redcare-Spitze nach drei Jahren
    • Schmid bringt über 20 Jahre Führungserfahrung mit
    Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef
    Foto: jarmoluk - unsplash

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare steht vor einem Wechsel an der Konzernspitze. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober zum Vorstandschef zu ernennen, teile das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag mit. Schmid von Linstow übernimmt das Zepter von Olaf Heinrich, der sich nach drei Jahren an der Unternehmensspitze entschieden habe, sein Amt niederzulegen. Er werde dem Unternehmen aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen, so Redcare.

    Peter Schmid von Linstow ist seit April 2026 Mitglied im Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy und verfügt laut Mitteilung über mehr als zwanzig Jahre internationale Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen, darunter Visable (Alibaba), Parship, eBay und AutoScout24.

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    Die Bestellung soll am 14. Oktober den Aktionären auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Beratung vorgelegt werden./err/stk

    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 33.122 auf Ariva Indikation (28. August 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +8,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +12,72 %/+76,69 % bedeutet.





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