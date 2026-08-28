Diese Aktie zahlt satte +3,84 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

ServisFirst Bancshares gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,84 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,74 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in ServisFirst Bancshares investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +16,12 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. ServisFirst Bancshares verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,84 % Dividendenrendite bietet ServisFirst Bancshares ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen ServisFirst Bancshares für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,84 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,74. ServisFirst Bancshares weist eine Marktkapitalisierung von 4,05 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,84 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

ServisFirst Bancshares ist eine regional fokussierte US-Bankholding mit Schwerpunkt Commercial Banking für mittelständische Firmen und vermögende Privatkunden. Produkte: Kredite, Einlagen, Treasury- und Cash-Management, Private Banking. Starke Position im Südosten der USA, wachstumsstark, effizient. Konkurrenten: Regions, Synovus, Truist, Pinnacle. USP: schlanke Struktur, Relationship-Banking, überdurchschnittliche Profitabilität.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. ServisFirst Bancshares konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +9,40 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

ServisFirst Bancshares Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2026

Die ServisFirst Bancshares Aktie ist bisher um -0,28 % auf 43,19$ gefallen. Das sind -0,12 $ weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,84 %, eine Investition von etwa 312.500€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,760000 +9,75 % +3,84 % 2025 0,692500 +12,15 % +3,56 % 2024 0,617500 +8,33 % +3,40 % 2023 0,570000 +17,53 % +4,30 % 2022 0,485000 0,00 % +2,44 %

Warum ServisFirst Bancshares für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,84 %

Stetiges Dividendenwachstum: +9,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 6,74

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 26.042 € 3.000 € 78.125 € 6.000 € 156.250 € 12.000 € 312.500 €

ServisFirst Bancshares Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,82 % 1 Monat -2,48 % 3 Monate +12,05 % 1 Jahr -3,52 %

Informationen zur ServisFirst Bancshares Aktie

Es gibt 109 Mio. ServisFirst Bancshares Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,05 Mrd. € wert.

ServisFirst Bancshares Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServisFirst Bancshares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServisFirst Bancshares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.