Aktien Frankfurt
Dax läuft Rekordhoch an vor Warsh-Rede
- Dax nähert sich vor Warsh-Rede dem Rekordhoch
- MDax und EuroStoxx legen ebenfalls deutlich zu
- RWE, BMW und Deutz führen die Gewinnerliste an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole zieht der Dax am Freitag in Richtung Rekordhoch. Gegen Mittag fehlten dem deutschen Leitindex beim Stand von 26.522 Punkten und einem Plus von 0,59 Prozent etwas mehr als 50 Zähler bis zum Höchststand.
Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte um 0,53 Prozent auf 33.121 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,7 Prozent.
Die Zahlen großer US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag schon die Märkte angetrieben. Auch der sinkende Ölpreis verhilft den Aktienkursen weiter nach oben.
Die Augen der Anleger sind nun auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming sprechen wird. Warsh könne das Problem steigender US-Renditen nicht wegreden, schrieb Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management. Es dürfte für ihn schwierig werden, die langfristigen Renditen allein mit einer Rede nachhaltig nach unten zu bewegen.
Zyklische Auto- und Chemiewerte waren vor dem Wochenende gefragt. Im Dax gewannen die Anteile von BMW 1,6 Prozent und profitierten von einer positiveren Haltung der Citigroup. Den ersten Platz hatten die Papiere des Versorgers RWE inne mit plus 2,6 Prozent. Im MDax spiegelte sich die Sektorenpräferenz mit kräftigen Kursgewinnen für Lanxess und Aumovio wider.
Weiter auf Rallykurs befinden sich die Aktien von Deutz , die am Freitag auf den höchsten Stand seit 1998 kletterten und zuletzt um 2,5 Prozent anzogen. Die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ist für den Kölner Motorenbauer, der sich damit stärker im Rüstungsgeschäft engagiert, derzeit der stärkste Treiber.
Die Papiere von Traton gaben indes um 0,5 Prozent nach, dämmten das anfangs noch höhere Minus damit aber recht deutlich ein. Die Schweizer Bank UBS hatte die Titel des Nutzfahrzeugherstellers nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 60,94 auf Tradegate (28. August 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +53,59 %/+104,79 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 28.08.2026, 07:50 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 27.08.2026
(Kurs 26.367,24 · +81,28 · +0,31 % · Eröffnung 26.354,37 · Tages-Hoch 26.402,81 ·
Tages-Tief 26.241,77 · Allzeit-Hoch 26.573,50):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 27.08.2026 „Nvidia und andere US-Techs sorgen
für Gewinne", Dax +0,31 % auf 26.367,24, dritter Gewinntag in Folge,
MDax +1,31 % auf 32.947,28:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-nvidia-und-andere-us-techs-12117697
• Einzelwerte 27.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP +5,5 % · BMW +3,9 % ·
Infineon +3,6 % · VW Vz +3,6 % · Commerzbank −2,7 % · Deutsche Telekom −2,6 % ·
MTU −1,9 % · Continental −1,7 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Fr 28.08. auf dem Xetra-OHLC vom Do 27.08. gerechnet:
P 26.337,27 · R1 26.432,78 · S1 26.271,74 · R2 26.498,31 · S2 26.176,23
· R3 26.593,82 · S3 26.110,70
USA / VORGABEN
• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 27.08.2026: 29.641,56 (+417,04 · +1,43 %),
O 29.480,99 · H 29.643,53 · T 29.366,42:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• Investing.com – Dow Jones Schluss 27.08.2026: 53.569,44 (+105,56 · +0,20 %)
• Nasdaq Composite 26.541,35 (+411,15 · +1,57 %)
• Einzelwerte USA: Nvidia +8,74 % auf 227,98 USD · Salesforce +22,58 % auf 252,05 USD
· Microsoft +1,75 % · Tesla +2,60 %
• 10-jährige US-Rendite rund 4,68 % (Investing.com)
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank, zu Nvidia: „Nvidia ist gut
doppelt so groß wie alle 40 Dax-Unternehmen zusammen."
• dpa-AFX (via Ariva) – Thomas Altmann, QC Partners, zur Warsh-Rede: „Allerdings
ist nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine
Zinserhöhung im September positionieren wird."
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026, 07:39 Uhr: „Börsen warten auf Signale
von Fed-Chef Warsh"
ÖL / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,24 USD (−0,04 · −0,05 %), Stand 28.08. früh
• Jackson Hole Economic Policy Symposium 27.–29.08.2026
• Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag, 28.08. — es ist seine erste
Jackson-Hole-Keynote im Amt des Fed-Chefs.
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Donnerstagskerze: Die Tagesspanne betrug nur 161,04 Punkte und war damit
die engste der Woche. Der DAX blieb zudem unter dem Mittwochshoch 26.466,76.
Drei steigende Tage bei abnehmender Spanne sprechen eher für Abwarten als für
eine kraftvolle Aufwärtsbewegung.
• Der Zeitpunkt der Warsh-Rede ist im Bild mit 16:00 MESZ angegeben. Die genaue
Uhrzeit kann abweichen — bitte am Tag selbst gegenprüfen.
• An Tagen mit Notenbankreden verlaufen die Vormittage häufig umsatzarm, während
die Bewegung erst am Nachmittag einsetzt. Wer vormittags handelt, sollte das
Volumen im Blick behalten.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe