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    Kommt jetzt die Kurswende?

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    Lanxess an der MDAX-Spitze: Analysten sehen fast 40% Potenzial

    Lanxess führt am Freitag die MDAX-Gewinnerliste mit einem Kursplus von rund 5% an. Auslöser ist eine spürbar aufgehellte Stimmung in der deutschen Chemiebranche sowie ein positives Analystenurteil zur Kölner Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    • Lanxess führt mit fünf Prozent den MDAX an
    • Ifo sieht erstmals seit vier Jahren bessere Geschäfte
    • Analysten sehen 37 Prozent Aufwärtspotenzial
    • Report: KI braucht Strom
    Kommt jetzt die Kurswende? - Lanxess an der MDAX-Spitze: Analysten sehen fast 40% Potenzial
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Die Lanxess-Aktie ist am Freitag der auffälligste Wert im MDAX: Mit einem Kursplus von rund 5 Prozent setzt sich der Kölner Spezialchemiekonzern an die Spitze des deutschen Nebenwerteindex. Rückenwind kommt gleich von zwei Seiten.

    Zum einen hat sich die Stimmung in der deutschen Chemieindustrie laut Ifo-Institut überraschend deutlich aufgehellt. Erstmals seit vier Jahren bewerten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage wieder positiv, der entsprechende Indikator kletterte von minus 14,6 auf plus 11,6 Punkte.

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    Grund dafür sind Lieferausfälle asiatischer Konkurrenten infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus, die Engpässe bei Erdgas und chemischen Grundstoffen ausgelöst haben. Ifo-Expertin Anna Wolf spricht von einer "Sonderkonjunktur", die aus Sicht der Branche vorerst anhalten dürfte, ohne dass die strukturellen Probleme des Standorts damit gelöst wären.

    Zum anderen bestätigte das Analysehaus mwb research seine Kaufempfehlung für Lanxess mit einem Kursziel von 20 Euro, was beim aktuellen Kurs einem Aufwärtspotenzial von gut 37 Prozent entspricht.

    Analyst Abed Jarad verweist darauf, dass Lanxess auf einer Investorenkonferenz seine Jahresprognose bekräftigt hat: Das bereinigte EBITDA soll 2026 zwischen 450 und 550 Millionen Euro liegen, für das dritte Quartal werden 130 bis 150 Millionen Euro erwartet, ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Besonders interessant sei der operative Hebel: Die Kapazitätsauslastung liegt derzeit bei nur 65 bis 70 Prozent, gesund wären eigentlich rund 80 Prozent. Erholt sich die Nachfrage, könnte Lanxess davon überproportional profitieren, ohne teure Investitionen in neue Kapazitäten tätigen zu müssen. Zusätzlichen Rückenwind liefern die von Lanxess selbst angestoßenen Kostensenkungen von rund 65 Millionen Euro sowie EU-Antidumpingmaßnahmen.

    Im Fokus bleibt für Investoren zudem der Schuldenabbau. Die Verschuldung liegt aktuell beim rund 4-fachen des EBITDA, bis 2028 soll sie unter das 2,5-fache sinken, verbunden mit dem Ziel einer Investment-Grade-Bonität.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,23 % und einem Kurs von 14,70EUR auf Tradegate (28. August 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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