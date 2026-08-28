Lanxess Aktie mit starker Tagesperformance - 28.08.2026

Die Lanxess Aktie konnte bisher um +5,08 % auf 14,680€ zulegen. Das sind +0,710 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lanxess Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,680€, mit einem Plus von +5,08 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Lanxess konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,73 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um +5,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,82 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lanxess um -20,87 % verloren.

Während Lanxess heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,59 %.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,16 % 1 Monat -8,82 % 3 Monate -15,73 % 1 Jahr -42,75 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Stand: 28.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.

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LANXESS präsentierte sich auf unserer German Select-Konferenz und bekräftigte die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 450-550 Mio. EUR. Die rückwärts gerichteten Einsparungen, die Unterstützung durch Antidumpingmaßnahmen und einige Nachwirkungen von Störungen in der Lieferkette lassen jedoch Spielraum für Upside, sofern die Volumina stabil bleiben.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,62 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,34 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,78 %. Covestro verliert -0,50 %

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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