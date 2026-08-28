Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 28.08.26
Foto: 518331998
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 28.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Allianz SE (+1,10 %) genz vorne. Gefolgt von Bechtle (+0,74 %), DAX Performance (+0,55 %), EUR/USD (Euro / US Dollar) (-0,09 %), ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (-0,47 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|EUR/USD (Euro / US Dollar)
|VZ4QLB
|0
|Meta Platforms
|VM8WST
|0
|Bechtle
|HM5MNE
|0
|S&P 500
|BD2R7T
|0
|DAX Performance
|DN31HC
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|SY1MLV
|0
|Nike Inc
|PK92UB
|0
|DAX Performance
|FA5FLC
|0
|Allianz SE
|SJ7957
|0
|Allianz SE
|HT93ZB
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DN0V4D
|0
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|
Classic
|PM452V
|0
|Allianz SE
|
Bonus Garantie
|PC99MS
|0
|DAX Performance
|
Classic
|VK6G7H
|0
|TotalEnergies
|
Sonstige
|DK1JLU
|0
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