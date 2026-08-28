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    Aktien Europa

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    Vorsichtige Erholung von Vortagsverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen erholen sich leicht von Verlusten
    • Im Fokus steht Warshs Rede in Jackson Hole
    • Autowerte und Strabag stark, Technologiewerte schwach
    Aktien Europa - Vorsichtige Erholung von Vortagsverlusten
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der europäischen Börsen haben am Freitag leicht zugelegt. Sie erholten sich damit von den Vortagesverlusten, die es an vielen der großen Handelsplätze gegeben hatte, und folgten den Gewinnen an der Wall Street.

    Die Aufmerksamkeit ist nun ganz auf die anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh in Jackson Hole am Nachmittag gerichtet. "Entscheidend wird sein, wie der Markt für langfristige US-Staatsanleihen reagiert", merkte Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management, dazu an. "Ein nachhaltiger Rückgang der Rendite 30-jähriger Treasuries würde als Erfolg gewertet werden." Die Chancen dafür stünden allerdings schlecht.

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    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,75 Punkte auf 6.473,12 Punkte. Dabei erholten sich französische Aktien etwas stärker. Hier waren Bankwerte am Vortag unter Druck gekommen und hatten damit den Markt belastet.

    Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,27 Prozent auf 14.422,93 Punkte. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,22 Prozent auf 10.816,69 Punkte.

    Stärkster Sektor waren der der Autowerte. Die Aktien von BMW gewannen 1,5 Prozent und profitierten dabei von einer positiveren Haltung der Citigroup. Renault waren mit 1,6 Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt.

    Im Bausektor ragten Aktien von Strabag mit über zehn Prozent Gewinn hervor. Sie reagierten damit auf Halbjahreszahlen, einen Rekordauftragsbestand und das angehobene Margenziel. Analyst Michael Marschallinger von dem Bankhaus Erste Group sprach von starken Zahlen des Baukonzerns. Die Kombination aus Rekord-Auftragsbestand, beschleunigter Infrastrukturaktivität und aktualisiertem Ausblick signalisiere weiteres Aufwärtspotenzial.

    Zur Schwäche neigten dagegen die Technologiewerte. Hier gab es negative Signale aus den USA, nachdem Marvell Technology die zuvor von Nvidia neu entfachte Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) wieder gedämpft hatte. Die Quartalszahlen waren bei Anlegern nicht gut angekommen, obwohl das US-Unternehmen seine Ziele nach oben geschraubt hatte. Goldman-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse des KI-Chipherstellers zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 60,90 auf Tradegate (28. August 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,73 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +53,56 %/+104,75 % bedeutet.





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