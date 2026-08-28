RWE Aktie heute im Plus - 28.08.2026

Die RWE Aktie notiert aktuell bei 59,26€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,56 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,48 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RWE Aktie. Nach einem Plus von +0,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 59,26€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die RWE Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,50 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RWE +28,14 % gewonnen.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,49 % 1 Monat +0,56 % 3 Monate +5,50 % 1 Jahr +65,85 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 28.08.2026, 12:07 Uhr

Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,16 Mrd. € wert.

Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole zieht der Dax am Freitag in Richtung Rekordhoch. Gegen Mittag fehlten dem deutschen Leitindex beim Stand von 26.522 Punkten und einem Plus von 0,59 Prozent etwas mehr als …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 68,50 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher bezog am Donnerstag die jüngst erhöhten Ziele der Essener mit ein. Insgesamt sieht er eine gute …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. Enel notiert im Plus, mit +1,22 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +1,68 %. E.ON legt um +1,13 % zu

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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.