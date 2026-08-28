Deutz Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Deutz. Sie steigt um +4,22 % auf 12,840€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +3,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,840€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deutz Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,88 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +27,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +50,70 %.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,89 % 1 Monat +25,51 % 3 Monate +25,88 % 1 Jahr +44,51 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 28.08.2026, 12:07 Uhr

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd. € wert.

Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole zieht der Dax am Freitag in Richtung Rekordhoch. Gegen Mittag fehlten dem deutschen Leitindex beim Stand von 26.522 Punkten und einem Plus von 0,59 Prozent etwas mehr als …

Die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) wird für die Aktien von Deutz immer stärker zum Kurstreiber. Die im MDax notierten Papiere des Kölner Motorenbauers legten auch am Freitag deutlich zu und kletterten mit 12,84 Euro auf …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +1,18 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +1,22 %.

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Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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