STRABAG Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 28.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die STRABAG Aktie. Mit einer Performance von +13,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die STRABAG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 97,40€, mit einem Plus von +13,39 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

STRABAG ist ein führender europäischer Baukonzern (Hoch-/Tiefbau, Verkehrswegebau, Infrastruktur, Immobilienentwicklung). Starke Position in DACH und CEE, Fokus auf komplexe Großprojekte und PPP-Modelle. Wichtige Wettbewerber: HOCHTIEF, PORR, VINCI, Skanska. Mögliche USPs: hohe Ingenieurkompetenz, integrierte Wertschöpfung, digitale Bauprozesse, starke Präsenz in Nischen wie Verkehrs- und Tunnelbau.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von STRABAG über einen Zuwachs von +6,43 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die STRABAG Aktie damit um +17,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,75 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von STRABAG einen Anstieg von +9,24 %.

STRABAG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,31 % 1 Monat +16,75 % 3 Monate +6,43 % 1 Jahr +7,26 %

Informationen zur STRABAG Aktie

Stand: 28.08.2026, 12:08 Uhr

Es gibt 118 Mio. STRABAG Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,41 Mrd. € wert.

Der europäischen Börsen haben am Freitag leicht zugelegt. Sie erholten sich damit von den Vortagesverlusten, die es an vielen der großen Handelsplätze gegeben hatte, und folgten den Gewinnen an der Wall Street. Die Aufmerksamkeit ist nun ganz auf …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

STRABAG accelerates into 2026 with record half-year output, a surging order backlog and sharply higher earnings, prompting an upgraded full-year outlook.

So schlagen sich die Wettbewerber von STRABAG

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. Eiffage notiert im Minus, mit -0,90 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,20 %.

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Ob die STRABAG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRABAG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.