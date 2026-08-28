Rubrik Registered (A) Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 28.08.2026

Die Rubrik Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,48 % auf 84,20€. Damit verliert die Aktie -7,80 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,52 %, geht es heute bei der Rubrik Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Rubrik Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datensicherung und -management, das innovative Cloud-Datenmanagementlösungen bietet. Mit Hauptkonkurrenten wie Veeam und Commvault sticht Rubrik durch seine Cloud-native Architektur und schnelle Datenwiederherstellung hervor.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rubrik Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +49,65 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rubrik Registered (A) Aktie damit um +4,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,87 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Rubrik Registered (A) +29,10 % gewonnen.

Rubrik Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,85 % 1 Monat +32,87 % 3 Monate +49,65 % 1 Jahr +14,57 %

Informationen zur Rubrik Registered (A) Aktie

Stand: 28.08.2026, 12:08 Uhr

Es gibt 161 Mio. Rubrik Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,75 Mrd. € wert.

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Ob die Rubrik Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rubrik Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.