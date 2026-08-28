Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Die Zone um 84 € ist aktuell charttechnisch wichtig, aber sie ist aus meiner Sicht nur die erste von mehreren Hürden. Nach dem starken Einbruch Ende Juli und der anschließenden Erholung muss SUSS erst einige frühere Handelszonen zurückerobern. Ältere technische Daten zeigen zudem, dass im Juni die gleitenden Durchschnitte noch im Bereich um 93–100 € lagen; genau dieser Bereich dürfte nun wieder Angebot erzeugen.

Die entscheidenden Widerstände

Zone Bedeutung Stärke 83,50–85 € aktueller kurzfristiger Widerstand 🔴🔴🔴🔴🔴 87–89 € nächste Rücklauf-/Verkaufszone 🔴🔴🔴 92–94 € frühere Konsolidierung + technischer Schlüsselbereich 🔴🔴🔴🔴 96–101 € sehr starke alte Widerstandszone / Juni-Hoch 100,90 € 🔴🔴🔴🔴🔴 110–117 € nächster großer Bereich nach Breakout >101 € 🔴🔴🔴 122–126 € obere historische Ziel-/Widerstandszone 🔴🔴🔴🔴 ~142 € darüber langfristige technische Projektionszone 🔴🔴

Das Zwischenhoch vom 3. Juni lag bei 100,90 €; aus einer früheren Fibonacci-Betrachtung wurden oberhalb davon 116,65 €, 122,67 €, 126,38 € und 142,13 € als technische Marken abgeleitet.

Warum gerade 84 € so zäh ist

Das Verhalten gefällt mir eigentlich besser, als wenn SUSS sofort auf 90 € hochschießen würde.

Nach dem starken Absturz haben viele Anleger zwischen ungefähr 80 und 85 € gekauft. Gleichzeitig sitzen dort Anleger, die vor dem Einbruch gekauft haben und jetzt ihre Verluste reduzieren wollen.

Dadurch entsteht Angebot.

Entscheidend wäre deshalb nicht, dass SUSS intraday einmal 84,50 € erreicht, sondern:

Tagesschluss >85 € + deutlich erhöhtes Volumen.

Das wäre für mich das erste echte technische Kaufsignal.

Mein bevorzugtes Szenario

82–84 € → Konsolidierung → Ausbruch >85 € → 88 € → 93 € → 100/101 €.

Der wirklich große charttechnische Pivotal Point liegt für mich deshalb nicht bei 84 €, sondern bei:

100–101 €

Warum?

Weil SUSS dort am 3. Juni bereits bei 100,90 € gescheitert war.

Wenn die Aktie irgendwann mit hohem Volumen über 101 € ausbricht, verändert sich der Chart erheblich.

Dann würde ich folgende Zielkette sehen:

101 € → 110 € → 116/117 € → 122/126 €

und oberhalb von etwa 126 € wäre technisch tatsächlich wieder sehr viel Raum vorhanden.

Ich würde die Marken deshalb so behandeln:

<78 €: Erholung wieder gefährdet

78–82 €: Unterstützung/Konsolidierung

82–85 €: Kampfzone

>85 €: erstes positives Signal

>89 €: Erholung bestätigt

>94 €: Chart deutlich verbessert

>101 €: großes Breakout-Signal

>117 €: Angriff auf 122–126 €

>126 €: Weg Richtung alter Hochzonen wird wesentlich freier

Und fundamental kommt jetzt ein wichtiger Unterschied hinzu: Der jüngste Rekord-Auftragsbestand verbessert die Story hinter einem möglichen technischen Ausbruch. Deshalb würde ich einen Ausbruch über 85 € auf hohem Volumen derzeit wesentlich ernster nehmen als eine rein technische Gegenbewegung ohne die starken Auftragseingänge.

Kurz gesagt: 84/85 € ist die erste Tür. 93/94 € ist die zweite. Aber 100/101 € ist für mich die entscheidende Tür zu einer neuen größeren Aufwärtsbewegung.