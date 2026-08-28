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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research belässt Suss Microtec auf Buy
    • Nvidia-Ausblick bestätigt hohe Halbleiternachfrage
    • Suss-Aktien bleiben im Vergleich günstig bewertet
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SUESS MicroTec

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    -20,04 %
    +170,21 %
    +225,96 %
    +187,08 %
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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (28. August 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -0,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +31,24 %/+70,88 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 105 Euro



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