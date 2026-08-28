ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
- Warburg Research belässt Suss Microtec auf Buy
- Nvidia-Ausblick bestätigt hohe Halbleiternachfrage
- Suss-Aktien bleiben im Vergleich günstig bewertet
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (28. August 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -0,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,57 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +31,24 %/+70,88 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 105 Euro
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Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
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Die Zone um 84 € ist aktuell charttechnisch wichtig, aber sie ist aus meiner Sicht nur die erste von mehreren Hürden. Nach dem starken Einbruch Ende Juli und der anschließenden Erholung muss SUSS erst einige frühere Handelszonen zurückerobern. Ältere technische Daten zeigen zudem, dass im Juni die gleitenden Durchschnitte noch im Bereich um 93–100 € lagen; genau dieser Bereich dürfte nun wieder Angebot erzeugen.
Die entscheidenden Widerstände
|Zone
|Bedeutung
|Stärke
|83,50–85 €
|aktueller kurzfristiger Widerstand
|🔴🔴🔴🔴🔴
|87–89 €
|nächste Rücklauf-/Verkaufszone
|🔴🔴🔴
|92–94 €
|frühere Konsolidierung + technischer Schlüsselbereich
|🔴🔴🔴🔴
|96–101 €
|sehr starke alte Widerstandszone / Juni-Hoch 100,90 €
|🔴🔴🔴🔴🔴
|110–117 €
|nächster großer Bereich nach Breakout >101 €
|🔴🔴🔴
|122–126 €
|obere historische Ziel-/Widerstandszone
|🔴🔴🔴🔴
|~142 €
|darüber langfristige technische Projektionszone
|🔴🔴
Das Zwischenhoch vom 3. Juni lag bei 100,90 €; aus einer früheren Fibonacci-Betrachtung wurden oberhalb davon 116,65 €, 122,67 €, 126,38 € und 142,13 € als technische Marken abgeleitet.
Warum gerade 84 € so zäh ist
Das Verhalten gefällt mir eigentlich besser, als wenn SUSS sofort auf 90 € hochschießen würde.
Nach dem starken Absturz haben viele Anleger zwischen ungefähr 80 und 85 € gekauft. Gleichzeitig sitzen dort Anleger, die vor dem Einbruch gekauft haben und jetzt ihre Verluste reduzieren wollen.
Dadurch entsteht Angebot.
Entscheidend wäre deshalb nicht, dass SUSS intraday einmal 84,50 € erreicht, sondern:
Tagesschluss >85 € + deutlich erhöhtes Volumen.
Das wäre für mich das erste echte technische Kaufsignal.
Mein bevorzugtes Szenario
82–84 € → Konsolidierung → Ausbruch >85 € → 88 € → 93 € → 100/101 €.
Der wirklich große charttechnische Pivotal Point liegt für mich deshalb nicht bei 84 €, sondern bei:
100–101 €
Warum?
Weil SUSS dort am 3. Juni bereits bei 100,90 € gescheitert war.
Wenn die Aktie irgendwann mit hohem Volumen über 101 € ausbricht, verändert sich der Chart erheblich.
Dann würde ich folgende Zielkette sehen:
101 € → 110 € → 116/117 € → 122/126 €
und oberhalb von etwa 126 € wäre technisch tatsächlich wieder sehr viel Raum vorhanden.
Ich würde die Marken deshalb so behandeln:
<78 €: Erholung wieder gefährdet
78–82 €: Unterstützung/Konsolidierung
82–85 €: Kampfzone
>85 €: erstes positives Signal
>89 €: Erholung bestätigt
>94 €: Chart deutlich verbessert
>101 €: großes Breakout-Signal
>117 €: Angriff auf 122–126 €
>126 €: Weg Richtung alter Hochzonen wird wesentlich freier
Und fundamental kommt jetzt ein wichtiger Unterschied hinzu: Der jüngste Rekord-Auftragsbestand verbessert die Story hinter einem möglichen technischen Ausbruch. Deshalb würde ich einen Ausbruch über 85 € auf hohem Volumen derzeit wesentlich ernster nehmen als eine rein technische Gegenbewegung ohne die starken Auftragseingänge.
Kurz gesagt: 84/85 € ist die erste Tür. 93/94 € ist die zweite. Aber 100/101 € ist für mich die entscheidende Tür zu einer neuen größeren Aufwärtsbewegung.
Quelle: Wallstreet Online
Nach den heute veröffentlichten Zahlen ergibt sich folgendes Bild. Ich habe die wichtigsten Kennzahlen den Analystenerwartungen, dem Vorquartal (Q1 2026) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025) gegenübergestellt.
|Kennzahl
|Q2 2026
|Analystenerwartung
|Q1 2026
|Q2 2025
|Bewertung
|Umsatz
|123,8 Mio. €
|ca. 121,3 Mio. €
|86,5 Mio. €
|143,2 Mio. €
|✅ leicht über Erwartung
|Auftragseingang
|260,7 Mio. €
|keine offizielle Konsensschätzung
|149,3 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Auftragsbestand
|473,7 Mio. €
|keine Konsensschätzung
|330,1 Mio. €
|deutlich niedriger
|⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord
|Bruttomarge
|38,0 %
|ca. 36–37 %
|36,1 %
|39,3 %
|✅ besser als erwartet
|EBIT-Marge
|9,0 %
|ca. 8–9 %
|4,3 %
|16,3 %
|✅ im Zielkorridor
|Free Cashflow (H1)
|+16,4 Mio. €
|–
|+23,2 Mio. € (Q1)
|niedriger
|✅ positiv
|Liquidität
|112,3 Mio. €
|–
|120,9 Mio. €
|–
|solide
|Jahresprognose
|bestätigt
|Bestätigung erwartet
|bestätigt
|–
|✅ positiv
Die Analystenerwartungen für Umsatz und Gewinn lagen vor allem deshalb relativ niedrig, weil der Markt bereits mit einem Übergangsjahr gerechnet hatte. Die Zahlen fielen beim Umsatz leicht besser aus, die Margen waren solide und vor allem die Auftragsentwicklung war deutlich stärker als viele erwartet hatten.
Der eigentliche Hammer: Auftragseingang
Die wichtigste Entwicklung ist aus meiner Sicht nicht der Umsatz, sondern diese:
- Q1 2026: 149,3 Mio. €
- Q2 2026: 260,7 Mio. €
Das entspricht einem Anstieg von rund 75 % gegenüber dem bereits rekordstarken ersten Quartal.
Noch wichtiger: Auftragsbestand
|Zeitpunkt
|Auftragsbestand
|Ende 2025
|266,8 Mio. €
|Ende Q1 2026
|330,1 Mio. €
|Ende Q2 2026
|473,7 Mio. €
Das bedeutet:
- +143,6 Mio. € gegenüber Q1
- +77 % gegenüber Ende 2025
Besonders wichtig ist, dass rund 220 Mio. € des Auftragsbestands bereits für Auslieferungen im Jahr 2027 vorgesehen sind. Das erhöht die Planungssicherheit erheblich.
Der Großauftrag
Ein weiterer Pluspunkt:
- Großauftrag über rund 115 Mio. €
- Kunde aus der KI-Chip-Wertschöpfungskette (OSAT)
Das bestätigt, dass SUSS direkt vom Ausbau der KI-Halbleiterproduktion profitiert.
Was gefällt mir besonders?
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragseingang
⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragsbestand
⭐⭐⭐⭐⭐ Visibilität bis 2027
⭐⭐⭐⭐☆ Margen
⭐⭐⭐⭐☆ Prognose bestätigt
Was hätte noch besser sein können?
Der einzige Punkt, den manche Anleger sich vielleicht gewünscht hätten:
- Keine Anhebung der Jahresprognose.
Das Management hat den Ausblick bestätigt, obwohl der Auftragseingang außergewöhnlich stark war. Das spricht für eine eher vorsichtige Kommunikation. Sollte sich der hohe Auftragseingang in den kommenden Quartalen in Umsatz umwandeln, wäre eine spätere Anhebung aber durchaus möglich.
Meine Einschätzung
Vor den Zahlen war ich vorsichtig optimistisch.
Nach diesen Zahlen bin ich klar positiver.
Der Grund ist nicht der Gewinn des Quartals, sondern:
- Rekord-Auftragseingang,
- Rekord-Auftragsbestand,
- sehr gute Visibilität bis 2027,
- bestätigte Jahresprognose,
- hohe Nachfrage aus der KI-Wertschöpfungskette.
Mein Kursziel
Ich würde mein bisheriges Basisszenario leicht anheben:
- 12 Monate: 115–130 €
- 2–3 Jahre: 150–180 €, wenn sich Hybrid Bonding und Advanced Packaging wie erwartet entwickeln.
Ein Kurs deutlich oberhalb dieser Spanne wäre ebenfalls möglich, würde aber voraussetzen, dass:
- die Nachfrage nach KI-Chips über mehrere Jahre außergewöhnlich stark bleibt,
- SUSS seine Marktposition weiter ausbaut,
- und die Margen nachhaltig steigen.