Milliardenklage gegen Google: Jetzt kommt der überraschende Vergleich

Die Klage hatte ursprünglich ein Volumen von mehr als 1 Milliarde Pfund. Sie wurde im Namen von Entwicklern geführt, die ihre Apps über den Google Play Store in Großbritannien angeboten hatten.

Google will einen Rechtsstreit mit britischen App-Entwicklern gegen eine Zahlung von 260 Millionen Pfund beilegen. Das entspricht rund 303 Millionen Euro. Der Vergleich muss noch vom Londoner Competition Appeal Tribunal genehmigt werden.

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Vorwurf: Google nutzte seine Marktmacht

Im Zentrum des Verfahrens stand der Vorwurf, Google habe seine dominante Position ausgenutzt. Der Konzern soll Entwickler daran gehindert haben, ihre Apps über alternative Vertriebswege anzubieten. Zudem ging es um die Provisionen im Play Store, die in der Regel bei 30 Prozent liegen.

Der Fall sollte bereits im kommenden Monat vor dem Competition Appeal Tribunal verhandelt werden. Damit wäre es seit Anfang 2025 bereits der vierte größere Rechtsstreit dieser Art gegen einen großen Technologiekonzern gewesen. Zuvor waren ähnliche Verfahren gegen Apple, Qualcomm und Sony anhängig.

Geleitet wurde die Klage vom Wissenschaftler Barry Rodger. Er bezeichnete die nun vorgeschlagene Einigung als "tolles Ergebnis" für die App-Entwickler. Sollte das Gericht zustimmen, werde eine bedeutende finanzielle Entschädigung für Unternehmen verfügbar, die einen solchen Rechtsstreit allein gegen Google niemals hätten führen können.

Google weist Schuld zurück

Google macht sich die Vorwürfe allerdings nicht zu eigen. In der 19-seitigen Vergleichsvereinbarung erklärt der Konzern, dass er seine Verteidigung gegen die Klage für stark halte. Der Vergleich enthält ausdrücklich kein Schuldeingeständnis.

Nach Angaben von Google sollen 160 Millionen Pfund an Entwickler fließen, die zwischen August 2018 und Juli 2026 eine App über den Play Store verkauft haben. Weitere 100 Millionen Pfund sind für die Kosten der Klage und deren Finanzierung vorgesehen.

Gegenüber MT Newswires erklärte Google, man freue sich über die Einigung mit den Entwicklern und wolle den Rechtsstreit vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung beenden. Gleichzeitig betonte der Konzern sein Engagement für die britische Entwicklergemeinschaft und deren nächste Generation digitaler Angebote.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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