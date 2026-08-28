ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 63 Euro
- Deutsche Bank belässt Fielmann weiterhin auf Buy, Kursziel 63 Euro
- Fielmann schwächelt laut Bericht nur in Deutschland
- Profitabilität und internationale Dynamik beruhigen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schwächele nur in Deutschland, das habe der Quartalsbericht bestätigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Profitabilität und internationale Dynamik seien beruhigend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 39,15 auf Tradegate (28. August 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +0,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +40,31 %/+60,71 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 63 Euro
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