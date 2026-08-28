Deutsche Bank Research belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 63 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 39,15 auf Tradegate (28. August 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +0,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +40,31 %/+60,71 % bedeutet.