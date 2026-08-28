Berenberg belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 41,50 Euro

Kommt jetzt die Kurswende?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 36,96 auf Tradegate (28. August 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,11 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR.