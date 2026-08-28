ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 41,50 Euro
- Berenberg bestätigt Buy für Delivery Hero
- Kursziel bleibt weiterhin bei 41,50 Euro
- Delivery-Hero-Zahlen sorgen bei Uber für Freude
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse des Essenslieferanten dürften auch im Uber-Hauptquartier für Champagnerlaune gesorgt haben, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Die Übernahmeofferte der Amerikaner sei inzwischen offiziell./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 36,96 auf Tradegate (28. August 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,11 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 41,50 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Delivery Hero SE Delivery Hero schließt Business Combination Agreement mit Uber Technologies sowie einen Kaufvertrag mit SSW Partners betreffend bestimmte Geschäftsbereiche ab https://www.eqs-news.com/news/ad-hoc/delivery-hero-schliest-business-combination-agreement-mit-uber-technologies-sowie-einen-kaufvertrag-mit-ssw-partners-betreffend-bestimmte-geschaftsbereiche-ab/e10e6ede-29dd-47da-aff4-c18b9161a425_de