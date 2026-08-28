Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Bar Harbor Bankshares gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,50 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,87 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Bar Harbor Bankshares investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +13,85 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Bar Harbor Bankshares verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,68 % Dividendenrendite bietet Bar Harbor Bankshares ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,50 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Bar Harbor Bankshares für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,68 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,87. Bar Harbor Bankshares weist eine Marktkapitalisierung von 563,34 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Bar Harbor Bankshares ist eine Regionalbank in Neuengland (v. a. Maine), fokussiert auf Privat- und Firmenkundengeschäft, Hypotheken, Commercial Loans, Einlagenprodukte und Vermögensverwaltung. Marktstellung: starke lokale Präsenz, aber klein vs. Großbanken. Wichtige Wettbewerber: Bangor Savings, Camden National, TD, Bank of America. USP: regionale Verwurzelung, Community-Banking, Kundennähe.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Bar Harbor Bankshares konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +5,50 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Bar Harbor Bankshares Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Bar Harbor Bankshares Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,68 %, eine Investition von etwa 326.087€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,333333 +5,82 % +3,68 % 2025 1,260000 +6,78 % +4,01 % 2024 1,180000 +7,27 % +4,19 % 2023 1,100000 +7,84 % +4,16 % 2022 1,020000 0,00 % +3,55 %

Warum Bar Harbor Bankshares für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,68 %

Stetiges Dividendenwachstum: +5,50 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,87

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 27.174 € 3.000 € 81.522 € 6.000 € 163.044 € 12.000 € 326.087 €

Bar Harbor Bankshares Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -2,88 % 3 Monate +12,33 % 1 Jahr +21,22 %

Informationen zur Bar Harbor Bankshares Aktie

Es gibt 17 Mio. Bar Harbor Bankshares Aktien. Damit ist das Unternehmen 563,34 Mio. € wert.

Bar Harbor Bankshares Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bar Harbor Bankshares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bar Harbor Bankshares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.