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    Versammlung im VW Werk Kassel

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    Betriebsrat pocht auf Zusagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsrat pocht auf zugesagte Investitionen
    • VW verschärft Sparkurs, bis zu 50.000 Jobs bedroht
    • Kassel soll Zentrum für elektrischen Antrieb werden
    Versammlung im VW Werk Kassel - Betriebsrat pocht auf Zusagen
    Foto: Ole Spata - dpa

    BAUNATAL (dpa-AFX) - Die Sparpläne bei Volkswagen sorgen für Unruhe im VW-Werk Kassel-Baunatal. Nach einer außerordentlichen Betriebsversammlung nahm der Betriebsrat den Autohersteller, der um ein Sparpaket ringt, in die Pflicht. "Der Standort Kassel steht wirtschaftlich stark da, liefert gute Ergebnisse und hat seine vereinbarten Beiträge erbracht", erklärte der Betriebsratsvorsitzende des VW-Werks Kassel, Carsten Büchling. "Deshalb erwarten wir, dass auch Volkswagen zu seinen Zusagen steht."

    Die im Tarifabschluss 2024 und in den Vereinbarungen für Kassel zugesagten Investitionen, Produkte und Beschäftigungsperspektiven gälten, sagte Büchling. "Verlässlichkeit und Vertragstreue sind keine Verhandlungsmasse."

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    VW-Chef Oliver Blume will die Kosten deutlich senken und so Europas größten Autobauer wettbewerbsfähiger machen. Er hatte im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und den Sparkurs deutlich zu verschärfen. Seitdem bangen Belegschaft, Gewerkschaften und Politik um zusätzlich bis zu 50.000 Jobs und die Standorte Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm.

    VW-Technik-Vorstand Thomas Schmall betonte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, die Branche sei im Umbruch wie lange nicht. Wer sich jetzt nicht bewege, werde bald keine Rolle mehr spielen - "ganz gleich, wie groß er einmal war". Schmall ist auch Chef des Konzernteils Group Components, zu dem das VW-Werk in Baunatal gehört. "Von 100 Euro Umsatz bleiben uns heute keine 4 Euro. Das reicht nicht, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern", rechnete Schmall vor. Volkswagen müsse handeln, "solange wir es noch selbst in der Hand haben".

    Das Werk im Landkreis Kassel mit etwa 15.000 Beschäftigten ist weltweit das größte Komponentenwerk im VW-Konzern und produziert unter anderem weite Teile des elektrischen Antriebsstrangs.

    Für das Werk in Nordhessen habe VW "ein klares Zielbild", sagte Schmall. "Wir entwickeln Kassel konsequent vom Herz der Getriebefertigung hin zum konzernweiten Zentrum für den elektrischen Antriebsstrang." Das Umfeld erlaube allerdings keine Ruhepausen. "Der Standort muss die Kostenarbeit weiter beschleunigen, um den E-Antrieb auch für künftige Fahrzeuge wettbewerbsfähig liefern zu können."/ben/als/DP/stw

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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 75,84 auf Tradegate (28. August 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

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    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,66 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,37 %/+59,38 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche weitere Stellenstreichungen, besonders in Deutschland, sowie hohe Verwaltungs- und Infrastrukturkosten. Die Probleme im China-Geschäft werden als unterschätzt gesehen. Diskutiert werden zudem die frühere hohe Dividendenpolitik trotz fehlender Mittel für Entwicklung und die Erwartung steigender Gewinne ab 2026. Einige halten VW angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung für unterbewertet, andere bleiben wegen der Konzernprobleme stark bearish und sehen 2027 Kurse um 20 Euro.
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