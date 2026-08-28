Starinvestor Michael Burry baut seine Short-Wette aus

In einem Beitrag auf Substack erklärte Burry, er habe Nvidia-Calls mit Laufzeit bis Dezember und Ausübungspreisen im mittleren bis hohen 200-US-Dollar-Bereich gekauft. Die Position bezeichnete er ausdrücklich als "Absicherung". Ohne seine große Short- und Put-Position hätte er den Handel nach eigenen Angaben nicht abgeschlossen.

"The Big Short"-Investor Michael Burry hat seine Wette gegen Nvidia ausgebaut. Gleichzeitig kaufte er Call-Optionen auf den Chipkonzern, um sich gegen kurzfristige Kursgewinne abzusichern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Burry hat zudem seine Short-Positionen bei Oracle, Palantir, Nebius und Caterpillar erhöht. Insgesamt machen seine direkten Short-Positionen inzwischen mehr als 21 Prozent seines Portfolios aus. Put-Optionen sind darin nicht enthalten.

Burry bleibt langfristig skeptisch

Nvidia hatte starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 111 Prozent auf 2,22 US-Dollar zu. Für das laufende Quartal stellte Nvidia rund 108 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Die Aktie legte daraufhin zu.

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Trotzdem bleibt Burry skeptisch. Auf den ersten Blick erscheine Nvidia wegen des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses und des starken Wachstums günstig. Sein eigener theoretischer Unternehmenswert liege jedoch deutlich unter dem aktuellen Börsenwert.

Zudem befürchtet Burry, dass die hohen Investitionen des Konzerns später zu kräftigen Gewinneinbrüchen führen könnten. Kurzfristig sei die Reaktion auf die Zahlen allerdings kaum vorhersehbar. Burry bezeichnete sie als "Münzwurf".

Fundstrat sieht weiteres Potenzial

Tom Lee von Fundstrat bewertet Nvidia deutlich positiver. Gegenüber CNBC verwies er auf das weiterhin niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis und das starke Gewinnwachstum.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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