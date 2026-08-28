VINCORION Aktie heute im Minus (20,315€) - 28.08.2026

Obwohl die VINCORION Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,58 %.

Mit einer Performance von -2,92 % musste die VINCORION Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der VINCORION Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die VINCORION Aktie damit um -4,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von VINCORION einen Anstieg von +8,70 %.

Während VINCORION deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %.

VINCORION Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,15 % 1 Monat +7,41 % 3 Monate +17,58 % 1 Jahr +8,70 %

Informationen zur VINCORION Aktie

Stand: 28.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 50 Mio. VINCORION Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von VINCORION

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,12 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,67 %. Rheinmetall notiert im Minus, mit -1,09 %. SAFRAN legt um +0,70 % zu

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Ob die VINCORION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VINCORION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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