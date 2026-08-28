Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,16505 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,16505. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,179005USD. Heute steht er bei 1,16505USD. Das Investment wäre auf 9.881,64USD gewachsen – eine Steigerung von -1,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Entwicklung des EUR/USD nach dem Ausbruch über 1,15 und 1,1650. Nach dem Anstieg bis nahe 1,17 wird eine moderate Konsolidierung erwartet, mit möglicher Stabilisierung bei 1,1630 bis 1,1640. Hält diese Unterstützung, gelten 1,1711, 1,1742 und der Bereich um 1,18 als nächste Ziele. Unterhalb davon drohen Rücksetzer auf 1,1575, 1,1561 oder 1,1410. Der GD200 wird als wichtige Trendmarke genannt.

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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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