Silber explodiert plus +1,60 % auf 70,38 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 39,3836USD. Heute, bei 70,38USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.935,19USD geworden – ein Plus von +78,70 %.

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 70,38. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltend positiven Trend bei Silber und die Erwartung weiterer Kursgewinne. Kurzfristig gilt der Widerstand bei 71,50 Dollar als entscheidend; mittelfristig wird ein Anstieg auf 77 Dollar innerhalb eines Jahres erwartet. Silber und Minenaktien entwickeln sich laut Diskussion solide. Als fundamentale Treiber gelten mögliche Geldmengenausweitung, globale Verschuldung und ein schwindendes Vertrauen in den US-Dollar. Die Rede von Warsh sorgt kurzfristig für Spannung, während technische Chartanalysen kontrovers bewertet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar