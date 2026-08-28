Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtet über den Abschluss der Flugmessung über dem Antimonprojekt Bald Hill

Vancouver, Kanada / 28. August 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) gibt mit Freude den Abschluss einer hochauflösenden Aeromagnetik- und Elektromagnetikmessung über der Antimonkonzession Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt.

Die Firma Terraquest Ltd. absolvierte eine hochauflösende luftgestützte Aeromagnetik- und VLF-EM-Messung mit einer Flugstrecke von 594 Kilometern und verwendete zur Erhebung hochauflösender Magnetfelddaten (Cäsiumdampf) ein Starrflügelflugzeug vom Typ Cessna 208. Das Flugzeug zeichnete während der 594 Kilometer langen Flugstrecke auch digitale Matrix-VLF-EM-Daten auf.

Die Messung diente dem besseren Verständnis der Ausdehnung jener Strukturen, die die Verteilung des Antimons kontrollieren, sowie der Auffindung potenzieller Zielzonen auf dem Gelände des (mehr als 3.700 Hektar) großen Konzessionsgebiets Bald Hill. Bisher wurden uns vorläufige Versionen der Magnetfeld- und VLF-EM-Daten sowie des digitalen Geländemodells (DGM) übermittelt, die unserem geophysikalischen Berater zur Auswertung weitergeleitet werden.

Weitere Informationen werden nach der Auswertung durch einen qualifizierten Geophysiker bereitgestellt.

Die vorläufige Darstellung des digitalen Geländemodells (Abbildung 1) zeigt die detaillierte Topographie des Gebiets um Bald Hill und grenzt lineare Strukturen ab, die in Kombination mit den geophysikalischen Ergebnissen als Zielzonen, ähnlich der Main Zone bei Bald Hill, gewertet werden könnten.

Abbildung 1: Vorläufiges Geländemodell des Projekts Bald Hill mit Darstellung der Konzessionsgrenzen und der geophysikalischen Abdeckung.

Das DTM-Modell bildet beispielsweise die Topographie des Gebiets ab. Es sind nordwestwärts streichende lineare Strukturen erkennbar, die möglicherweise mit mineralisierten Strukturen ähnlich jenen der Main Zone bei Bald Hill in Verbindung stehen, die ebenfalls in nordwestlicher Richtung verlaufen.

Jim Atkinson, CEO von Antimony Resources, meint dazu: „Wir sind hocherfreut über die ersten Ergebnisse des von Terraquest absolvierten Messflugs. Die Ergebnisse der Magnetik- und VLFEM-Messungen werden für unsere aktuellen Explorationsarbeiten im Projekt Bald Hill von Nutzen sein. Im nächsten Schritt erfolgt die Auswertung durch einen qualifizierten Geophysiker, der die Ergebnisse der Flugmessung mit den bekannten Daten hinsichtlich der Geologie und Mineralisierung zusammenführt. Wir gehen davon aus, dass daraus neue Ziele für weitere Erkundungen resultieren werden.“

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