🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtet über den Abschluss der Flugmessung über dem Antimonprojekt Bald Hill

    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtet über den Abschluss der Flugmessung über dem Antimonprojekt Bald Hill
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada / 28. August 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) gibt mit Freude den Abschluss einer hochauflösenden Aeromagnetik- und Elektromagnetikmessung über der Antimonkonzession Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt.

     

    Die Firma Terraquest Ltd. absolvierte eine hochauflösende luftgestützte Aeromagnetik- und VLF-EM-Messung mit einer Flugstrecke von 594 Kilometern und verwendete zur Erhebung hochauflösender Magnetfelddaten (Cäsiumdampf) ein Starrflügelflugzeug vom Typ Cessna 208. Das Flugzeug zeichnete während der 594 Kilometer langen Flugstrecke auch digitale Matrix-VLF-EM-Daten auf.

     

    Die Messung diente dem besseren Verständnis der Ausdehnung jener Strukturen, die die Verteilung des Antimons kontrollieren, sowie der Auffindung potenzieller Zielzonen auf dem Gelände des (mehr als 3.700 Hektar) großen Konzessionsgebiets Bald Hill. Bisher wurden uns vorläufige Versionen der Magnetfeld- und VLF-EM-Daten sowie des digitalen Geländemodells (DGM) übermittelt, die unserem geophysikalischen Berater zur Auswertung weitergeleitet werden.

     

    Weitere Informationen werden nach der Auswertung durch einen qualifizierten Geophysiker bereitgestellt.

     

    Die vorläufige Darstellung des digitalen Geländemodells (Abbildung 1) zeigt die detaillierte Topographie des Gebiets um Bald Hill und grenzt lineare Strukturen ab, die in Kombination mit den geophysikalischen Ergebnissen als Zielzonen, ähnlich der Main Zone bei Bald Hill, gewertet werden könnten.

     

    The image is a topographic map showing a Digital Terrain Model (DTM) of Antimony, featuring contour lines and elevation data, scaled at 1:100,000, with specific coordinates and flight lines dated for August 21, 2026. AI-generated content may be incorrect.

    Abbildung 1: Vorläufiges Geländemodell des Projekts Bald Hill mit Darstellung der Konzessionsgrenzen und der geophysikalischen Abdeckung.

     

    Das DTM-Modell bildet beispielsweise die Topographie des Gebiets ab. Es sind nordwestwärts streichende lineare Strukturen erkennbar, die möglicherweise mit mineralisierten Strukturen ähnlich jenen der Main Zone bei Bald Hill in Verbindung stehen, die ebenfalls in nordwestlicher Richtung verlaufen.

     

    Jim Atkinson, CEO von Antimony Resources, meint dazu: „Wir sind hocherfreut über die ersten Ergebnisse des von Terraquest absolvierten Messflugs. Die Ergebnisse der Magnetik- und VLFEM-Messungen werden für unsere aktuellen Explorationsarbeiten im Projekt Bald Hill von Nutzen sein. Im nächsten Schritt erfolgt die Auswertung durch einen qualifizierten Geophysiker, der die Ergebnisse der Flugmessung mit den bekannten Daten hinsichtlich der Geologie und Mineralisierung zusammenführt. Wir gehen davon aus, dass daraus neue Ziele für weitere Erkundungen resultieren werden.“

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) berichtet über den Abschluss der Flugmessung über dem Antimonprojekt Bald Hill Antimony_Airborne_28-08-2026_DEPRcom.awlist1 { list-style:none; counter-reset:awlistcounter3_0 }.awlist1 > li:before { content:'(' counter(awlistcounter3_0) ')'; counter-increment:awlistcounter3_0 }Vancouver, Kanada / 28. August 2026 / IRW-Press / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     