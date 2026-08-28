PANDION baut Projektportfolio im Zuge der Sanierung neu auf
PANDION steht vor einem tiefgreifenden Umbau: Sanierung, finanzielle Neuordnung und harte Entscheidungen über die Zukunft zahlreicher Immobilienprojekte prägen die nächsten Schritte.
Foto: adobe.stock.com
- PANDION setzt den im August gestarteten Sanierungsprozess und die finanzielle Neuordnung der Unternehmensgruppe fort.
- Für elf Projektgesellschaften wurden Insolvenzanträge gestellt, da bei ihnen Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist.
- Ursache ist unter anderem, dass die laufenden Eigenverwaltungsverfahren von PANDION und weiteren Tochtergesellschaften die Liquidität der betroffenen Projektgesellschaften belastet haben.
- Das gesamte Projektportfolio wird auf wirtschaftlich tragfähige Projekte und Strukturen überprüft; nicht zukunftsfähige Vorhaben sollen neu geordnet oder beendet werden.
- PANDION führt Gespräche mit Banken, Finanzierungspartnern, Projektbeteiligten, Kommunen und weiteren Stakeholdern, um möglichst viele Projekte fortzuführen.
- Ziel bleibt die Stabilisierung und nachhaltige Fortführung der PANDION-Gruppe; der vorläufige Gläubigerausschuss unterstützt die Eigenverwaltungsverfahren.
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