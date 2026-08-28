Workday übertrifft Prognosen – aber der Ausblick enttäuscht die Börse

Für das Gesamtjahr erwartet Workday nun Abonnementumsätze zwischen 9,94 und 9,95 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Untergrenze bei 9,93 Milliarden US-Dollar gelegen. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Prognose für die bereinigte operative Marge auf 31 Prozent an. Für das laufende Quartal stellt Workday Abonnementerlöse von rund 2,52 Milliarden US-Dollar und damit ein Wachstum von zwölf Prozent in Aussicht.

Workday hat im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von der Wall Street erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. Dennoch reagierten Anleger zunächst zurückhaltend. Der Umsatz des Spezialisten für Personal- und Finanzsoftware stieg im Quartal bis Ende Juli um 13 Prozent auf 2,65 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn legte von 2,21 auf 2,75 US-Dollar je Aktie zu. Analysten hatten lediglich mit 2,61 US-Dollar gerechnet. Die wichtigen Abonnementumsätze wuchsen um knapp 14 Prozent auf 2,47 Milliarden US-Dollar.

Zum wichtigsten Wachstumstreiber entwickelt sich zunehmend Künstliche Intelligenz. Nach Angaben von Vorstandschef Aneel Bhusri entfielen im abgelaufenen Quartal bereits mehr als 25 Prozent des neu gewonnenen jährlichen Vertragsvolumens auf KI-Produkte. Mehr als 5.500 Kunden nutzen inzwischen mindestens einen von Workdays eigenen KI-Agenten – über 35 Prozent mehr als noch im Vorquartal. Zudem entschied sich mehr als die Hälfte der neu gewonnenen Kunden für mindestens eine KI-Lösung. Damit versucht Workday Befürchtungen zu zerstreuen, wonach generative KI klassische Unternehmenssoftware unter Druck setzen könnte. Stattdessen soll KI Kunden dazu bewegen, ihre Finanz- und Personalprozesse auf die Workday-Plattform zu verlagern.

Ganz verschwunden sind die Wachstumssorgen allerdings nicht. Der gesamte Abonnement-Auftragsbestand stieg lediglich um acht Prozent auf 27,4 Milliarden US-Dollar. Der für die kommenden zwölf Monate relevante Bestand wuchs dagegen um gut 14 Prozent auf neun Milliarden US-Dollar. Finanzchef Zane Rowe erwartet für das Geschäftsjahr 2028 ein Wachstum der Abonnementumsätze von rund elf Prozent – und damit weniger als derzeit.

Auch beim Cashflow gab es einen Dämpfer: Der freie Cashflow sank im Quartal von 588 auf 460 Millionen US-Dollar. Workday setzt zugleich massiv auf Aktienrückkäufe. Im zweiten Quartal kaufte der Konzern eigene Aktien für 1,3 Milliarden US-Dollar zurück. Der Verwaltungsrat genehmigte zusätzlich Rückkäufe von bis zu vier Milliarden US-Dollar. Für Anleger bleibt damit ein gemischtes Bild: Workday schlägt die Erwartungen, steigert die Profitabilität und zeigt erstmals deutlich, dass KI tatsächlich Umsatz generiert. Die lediglich minimal angehobene Umsatzprognose und das perspektivisch langsamere Wachstum reichen dem Markt jedoch bislang nicht für neue Euphorie.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Workday (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 164,4EUR auf Tradegate (28. August 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

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