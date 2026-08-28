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    Bau- und Gartenmärkte

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    Großteil der Hellweg- und BayWa-Filialen wohl vor dem Aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellweg und BayWa werden nach Insolvenz aufgelöst
    • Für 35 Filialen gibt es voraussichtlich Käufer
    • Ohne Investoren droht den übrigen Märkten Schließung
    Bau- und Gartenmärkte - Großteil der Hellweg- und BayWa-Filialen wohl vor dem Aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Die insolvente Baumarktkette Hellweg und ihr Tochterunternehmen Baywa Bau- & Gartenmärkte werden abgewickelt. Für 35 der mehr als 110 Filialen gibt es nach Unternehmensangaben voraussichtlich Käufer. Die Investoren sollen die jeweiligen Standorte und die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen. Der Erwerb steht laut Mitteilung teilweise noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Freigaben oder einer endgültigen Einigung mit den Vermietern.

    Diese Filialen können wahrscheinlich fortgeführt werden:

    Hellweg: Beckum, Berlin-Tiergarten, Berlin-Yorckstraße, Brandenburg, Dahlwitz-Hoppegarten, Dorsten, Dortmund-Hacheney, Dortmund-Kley, Essen-Borbeck, Essen-Rellinghausen, Falkensee, Halberstadt, Iserlohn, Mechernich, Münster-Gievenbeck, Potsdam, Schmalkalden, Steinfurt.

    BayWa Bau & Garten: Backnang, Bad Tölz, Bad Urach, Balingen, Burghausen, Dillingen, Grafenau, Herrenberg, Murnau, Nördlingen, Pfarrkirchen, Poing, Schwabmünchen, Viechtach, Weil, Weinsberg, Wolfratshausen.

    Die Marken Hellweg und BayWa sollen aufgegeben werden. Die Märkte werden von anderen Händlern fortgeführt. Namen der Erwerber wurden in der Mitteilung nicht genannt. Die Baumarktkette Obi kündigte am Freitag an, bis zu zwölf Hellweg- und BayWa-Märkte in ihr Filialnetz integrieren zu wollen. Wer die übrigen Standorte übernimmt, ist offen.

    Keine Lösung gibt es bislang für diese Märkte:

    Hellweg: Ahaus, Ahrensfelde-Blumberg, Arnstadt, Aschersleben, Bad Kissingen, Bad Nenndorf, Berlin-Biesdorf, Berlin-Köpenick, Bocholt, Bochum, Bonn-Beuel, Borken, Bünde, Chemnitz III, Delitzsch, Deulowitz-Guben, Dillenburg, Dortmund-Wambel, Dülmen, Ennepetal, Essen-Kettwig, Freiberg, Greiz, Gronau, Groß-Umstadt, Hamm, Hattingen, Kreuztal, Langenhagen, Leimbach (Bad Salzungen), Leipzig, Lüdenscheid, Lutherstadt Eisleben, Mettmann, Monheim, Nordhausen, Quedlinburg, Recklinghausen, Rheda-Wiedenbrück, Rodewisch, Schwielowsee, Selm, St. Augustin, Staßfurt, Stendal, Wolfenbüttel, Wuppertal, Zeitz, Zwickau.

    BayWa Bau & Garten: Bad Hersfeld, Bad Windsheim, Bindlach, Brackenheim, Diespeck, Dinkelsbühl, Ehrenkirchen, Freilassing, Fürth, Gaildorf, Günzburg, Gunzenhausen, Illertissen, Karlstadt, Kirchheim, Mering, Neuburg, Nürnberg, Passau, Reutlingen, Rothenburg, Schorndorf, Schrobenhausen, Simbach, Templin, Traunreut, Waldkirchen, Waldkraiburg, Würzburg.

    Der Betrieb in den Filialen läuft noch weiter. Den betroffenen Beschäftigten wurde laut Mitteilung bereits gekündigt, "da nicht absehbar ist, für welche der verbliebenen Filialen noch eine Fortführungslösung gefunden werden kann". Gespräche mit potenziellen Erwerbern laufen noch. Findet sich kein Investor, müssen die Märkte bis Ende November voraussichtlich schließen. Wie viele Beschäftigte betroffen sein könnten, ist unklar. Pro Filiale arbeiten im Schnitt 30 bis 35 Menschen.

    Insolvenzverfahren inzwischen eröffnet

    Mitte Juni 2026 hatten die Unternehmen beim Amtsgericht Essen Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Als Gründe für die Schieflage genannt wurden unter anderem Lieferengpässe, geopolitische Unsicherheiten, eine allgemeine Konsumzurückhaltung, steigende Mieten sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen. Am 27. August eröffnete das Gericht die Verfahren. Zum Sachwalter bestellt wurde Rechtsanwalt Stefan Denkhaus.

    Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass rund 340 Beschäftigte in den Unternehmenszentralen der beiden Ketten in Dortmund und Garching ihre Arbeitsplätze verlieren.

    Hellweg ist den Angaben zufolge vor allem in den Regionen Rhein-Ruhr und Berlin vertreten. Die Firma zählt 2.900 Beschäftigte, BayWa Bau- & Gartenmärkte rund 1.300. Hellweg hatte die vor allem in Süddeutschland vertretene Kette 2012 vom Agrarhandels- und Mischkonzern Baywa übernommen und durfte sie unter dem Namen BayWa weiterführen./cr/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,705 auf Tradegate (28. August 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um +3,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 268,38 Mio..

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +124,30 %/+236,45 % bedeutet.





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