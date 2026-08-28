Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 28.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -1,22 % auf 1.162,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,90 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -4,30 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +2,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -24,52 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,18 % 1 Monat +11,30 % 3 Monate -4,30 % 1 Jahr -28,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.08.2026, 13:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Stabilisierung der Rheinmetall-Aktie nach der Korrektur vom Hoch über 2.000 Euro. Der Kurs bewegt sich demnach um 1.140–1.180 Euro; 1.200–1.230 Euro gelten als Widerstand, 940–970 Euro als zentrale Unterstützung. Neutrale RSI-Werte und geringe August-Umsätze sprechen für Vorsicht. Aufträge, das Litauen-Camp sowie Investitionen in Kassel werden als positive fundamentale Impulse gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,41 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,96 %. Thales notiert im Minus, mit -0,12 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,25 %. Lockheed Martin legt um +0,74 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,30 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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