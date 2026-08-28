Kanadas Boomquartal – und warum der Aufschwung schon wieder wackelt

Kanadas Wirtschaft könnte im zweiten Quartal überraschend kräftig gewachsen sein. BMO Capital Markets rechnet für die drei Monate bis Ende Juni mit einem annualisierten realen Wachstum von fast vier Prozent. Rückenwind kam vor allem vom Außenhandel und dem Energiesektor. Doch ausgerechnet zum Start ins dritte Quartal mehren sich wieder die Warnsignale. Der Exportboom hat Kanadas außenwirtschaftliche Position deutlich verbessert. Die Leistungsbilanz drehte im zweiten Quartal von einem Defizit von 8,3 Milliarden auf einen Überschuss von 8,8 Milliarden kanadischen Dollar. Es war der erste Überschuss seit 2022 und in absoluten Zahlen der höchste seit Ende 2005. Der Warenhandel erzielte mit 12,2 Milliarden kanadischen Dollar sogar den größten Überschuss seit dem dritten Quartal 2008.

Entscheidend dafür war die Energierallye. Die gesamten Warenexporte stiegen gegenüber dem Vorquartal um 13,1 Prozent auf einen Rekordwert von 232,1 Milliarden kanadischen Dollar. Die Ausfuhren von Energieprodukten sprangen sogar um 27,4 Prozent nach oben. Vor allem höhere Preise für Rohöl und Bitumen gaben Kanada zusätzlichen Schub. Auch abseits des Energiesektors verbesserte sich das Bild. Nach den Belastungen durch Handelsunsicherheit und Produktionsunterbrechungen stabilisierten sich unter anderem Teile der Autoindustrie. Bereits die monatlichen BIP-Daten hatten auf eine deutliche Belebung hingedeutet: Im Mai legte die kanadische Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent zu, wobei der Bergbau sowie die Öl- und Gasförderung besonders stark wuchsen. Statistics Canada hatte auf Basis erster Daten für das gesamte zweite Quartal ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal signalisiert.

Doch BMO-Chefökonomin Shelly Kaushik warnt davor, das starke zweite Quartal einfach fortzuschreiben. Mit der erneuten Eskalation des Handelsstreits mit den USA hätten sich die Aussichten für das dritte Quartal spürbar eingetrübt. Ein Teil des Handelsbooms könnte zudem dadurch entstanden sein, dass Unternehmen Importe und Exporte vor neuen Zöllen vorgezogen haben. Dieser Effekt dürfte zunehmend auslaufen. Die ersten Daten für Juli passen zu dieser Warnung. Die vorläufige Schätzung von Statistics Canada deutet auf einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 0,8 Prozent hin. Im Großhandel zeichnet sich ein Minus von 0,6 Prozent ab, während die Industrieumsätze um 0,2 Prozent gesunken sein dürften. BMO schätzt, dass die zuletzt angekündigten Zölle, Gegenzölle und staatlichen Unterstützungsprogramme das kanadische Wirtschaftswachstum um rund einen halben Prozentpunkt drücken könnten, sollten die Maßnahmen ein Jahr lang unverändert bestehen bleiben.

Damit verschärft sich auch das Dilemma für die Bank of Canada. Einerseits bremsen höhere Handelsbarrieren das Wachstum, andererseits können Gegenzölle und höhere Importkosten die Inflation anheizen. Die Notenbank hält den Leitzins derzeit bei 2,25 Prozent. Bereits im Juli hatte sie die US-Handelspolitik als eines der größten Abwärtsrisiken für die Konjunktur bezeichnet. Gleichzeitig lag die Inflation im Mai wegen höherer Benzinpreise bei 3,2 Prozent.

Für Anleger werden deshalb nicht nur die starken Zahlen des zweiten Quartals entscheidend. Interessanter dürfte sein, ob die gleichzeitig veröffentlichten ersten BIP-Hinweise für Juli bestätigen, dass Kanadas Wachstum bereits wieder an Schwung verliert. Die offiziellen Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht Statistics Canada am Freitag um 8.30 Uhr Ortszeit in Ottawa beziehungsweise 14.30 Uhr MESZ. Die Ausgangslage ist damit ungewöhnlich: Kanada könnte rückblickend eines seiner stärksten Quartale seit Jahren melden – während sich gleichzeitig bereits die nächste Wachstumsbremse ankündigt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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