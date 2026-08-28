🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CAD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CAD

    Zollkrieg trübt die Party

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kanadas Boomquartal – und warum der Aufschwung schon wieder wackelt

    Kanadas Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal kräftig gewachsen sein. Doch neue Zölle und schwache Juli-Daten drohen den Aufschwung schnell auszubremsen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanadas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal stark
    • Energieexporte treiben Kanadas Außenhandel stark an
    • Zölle und schwache Juli-Daten bremsen den Aufschwung
    • Report: KI braucht Strom
    Zollkrieg trübt die Party - Kanadas Boomquartal – und warum der Aufschwung schon wieder wackelt
    Foto: OpenAI

    Kanadas Wirtschaft könnte im zweiten Quartal überraschend kräftig gewachsen sein. BMO Capital Markets rechnet für die drei Monate bis Ende Juni mit einem annualisierten realen Wachstum von fast vier Prozent. Rückenwind kam vor allem vom Außenhandel und dem Energiesektor. Doch ausgerechnet zum Start ins dritte Quartal mehren sich wieder die Warnsignale. Der Exportboom hat Kanadas außenwirtschaftliche Position deutlich verbessert. Die Leistungsbilanz drehte im zweiten Quartal von einem Defizit von 8,3 Milliarden auf einen Überschuss von 8,8 Milliarden kanadischen Dollar. Es war der erste Überschuss seit 2022 und in absoluten Zahlen der höchste seit Ende 2005. Der Warenhandel erzielte mit 12,2 Milliarden kanadischen Dollar sogar den größten Überschuss seit dem dritten Quartal 2008.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Entscheidend dafür war die Energierallye. Die gesamten Warenexporte stiegen gegenüber dem Vorquartal um 13,1 Prozent auf einen Rekordwert von 232,1 Milliarden kanadischen Dollar. Die Ausfuhren von Energieprodukten sprangen sogar um 27,4 Prozent nach oben. Vor allem höhere Preise für Rohöl und Bitumen gaben Kanada zusätzlichen Schub. Auch abseits des Energiesektors verbesserte sich das Bild. Nach den Belastungen durch Handelsunsicherheit und Produktionsunterbrechungen stabilisierten sich unter anderem Teile der Autoindustrie. Bereits die monatlichen BIP-Daten hatten auf eine deutliche Belebung hingedeutet: Im Mai legte die kanadische Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent zu, wobei der Bergbau sowie die Öl- und Gasförderung besonders stark wuchsen. Statistics Canada hatte auf Basis erster Daten für das gesamte zweite Quartal ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal signalisiert.

    Doch BMO-Chefökonomin Shelly Kaushik warnt davor, das starke zweite Quartal einfach fortzuschreiben. Mit der erneuten Eskalation des Handelsstreits mit den USA hätten sich die Aussichten für das dritte Quartal spürbar eingetrübt. Ein Teil des Handelsbooms könnte zudem dadurch entstanden sein, dass Unternehmen Importe und Exporte vor neuen Zöllen vorgezogen haben. Dieser Effekt dürfte zunehmend auslaufen. Die ersten Daten für Juli passen zu dieser Warnung. Die vorläufige Schätzung von Statistics Canada deutet auf einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 0,8 Prozent hin. Im Großhandel zeichnet sich ein Minus von 0,6 Prozent ab, während die Industrieumsätze um 0,2 Prozent gesunken sein dürften. BMO schätzt, dass die zuletzt angekündigten Zölle, Gegenzölle und staatlichen Unterstützungsprogramme das kanadische Wirtschaftswachstum um rund einen halben Prozentpunkt drücken könnten, sollten die Maßnahmen ein Jahr lang unverändert bestehen bleiben.

    Damit verschärft sich auch das Dilemma für die Bank of Canada. Einerseits bremsen höhere Handelsbarrieren das Wachstum, andererseits können Gegenzölle und höhere Importkosten die Inflation anheizen. Die Notenbank hält den Leitzins derzeit bei 2,25 Prozent. Bereits im Juli hatte sie die US-Handelspolitik als eines der größten Abwärtsrisiken für die Konjunktur bezeichnet. Gleichzeitig lag die Inflation im Mai wegen höherer Benzinpreise bei 3,2 Prozent.

    Für Anleger werden deshalb nicht nur die starken Zahlen des zweiten Quartals entscheidend. Interessanter dürfte sein, ob die gleichzeitig veröffentlichten ersten BIP-Hinweise für Juli bestätigen, dass Kanadas Wachstum bereits wieder an Schwung verliert. Die offiziellen Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht Statistics Canada am Freitag um 8.30 Uhr Ortszeit in Ottawa beziehungsweise 14.30 Uhr MESZ. Die Ausgangslage ist damit ungewöhnlich: Kanada könnte rückblickend eines seiner stärksten Quartale seit Jahren melden – während sich gleichzeitig bereits die nächste Wachstumsbremse ankündigt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zollkrieg trübt die Party Kanadas Boomquartal – und warum der Aufschwung schon wieder wackelt Kanadas Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal kräftig gewachsen sein. Doch neue Zölle und schwache Juli-Daten drohen den Aufschwung schnell auszubremsen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     