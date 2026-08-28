SMA Solar Technology Aktie gewinnt an Wert - 28.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von +3,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 57,78€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -15,15 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -2,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +64,13 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -0,62 % 3 Monate -15,15 % 1 Jahr +142,63 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 28.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,01 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,67 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +1,39 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,16 %. SolarEdge ist heute unverändert

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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