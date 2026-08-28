Börsen Update
Börsen Update Europa - 28.08. - FTSE Athex 20 schwach -1,45 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 26.499,94 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: BMW +4,05 %, Volkswagen (VW) Vz +2,37 %, Mercedes-Benz Group +2,27 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -1,17 %, Rheinmetall -1,16 %, Qiagen -1,12 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:34) bei 33.088,17 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Lanxess +4,69 %, Wacker Chemie +3,69 %, Deutz +3,65 %
Flop-Werte: Fraport -2,47 %, CTS Eventim -1,78 %, PUMA -1,64 %
Der TecDAX steht bei 4.105,38 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +3,22 %, PVA TePla +2,16 %, TeamViewer +2,08 %
Flop-Werte: AIXTRON -1,28 %, Qiagen -1,12 %, HENSOLDT -0,86 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.466,63 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: BMW +4,05 %, Hermes International +3,26 %, Volkswagen (VW) Vz +2,37 %
Flop-Werte: Vinci -1,57 %, Rheinmetall -1,16 %, Wolters Kluwer -0,91 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:43) bei 6.765,53 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: STRABAG +14,73 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,94 %, Verbund Akt.(A) +1,45 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,98 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,66 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:34) bei 14.415,41 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,71 %, ABB +1,67 %, Givaudan +1,38 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -0,98 %, Alcon -0,76 %
Der FR 40 steht bei 8.399,38 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.
Top-Werte: Stellantis +3,29 %, Hermes International +3,26 %, LEGRAND +3,24 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -1,74 %, ORANGE -1,60 %, Vinci -1,57 %
Der SE 30 steht bei 3.336,84 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: ABB +1,67 %, Volvo Registered (B) +1,15 %, Alfa Laval +0,90 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,12 %, Securitas Shs(B) -0,55 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.790,00 PKT und fällt um -1,45 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +3,80 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,44 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,06 %
Flop-Werte: Allwyn -1,52 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,62 %, Coca-Cola HBC -0,47 %
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