🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia nach den Zahlen: Der wichtigste Stresstest für den Billionen-Dollar-KI-Boom

    Nvidia liefert starke Zahlen und bestätigt die KI-Nachfrage. Doch mit den explodierenden Rechenzentrumsinvestitionen rückt zunehmend die Finanzierung des KI-Booms in den Fokus. Wir stellen die Marktanalyse von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, vor. 

    Als Nvidia am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt hat, ging es um wesentlich mehr als Umsatz, Gewinn und die kurzfristige Kursentwicklung der Nvidia-Aktie. Die Ergebnisse des inzwischen rund fünf Billionen US-Dollar schweren Konzerns wurden zu einem der wichtigsten Stimmungstests für den gesamten amerikanischen Technologiesektor. Im Mittelpunkt stand eine Frage, die Investoren zunehmend beschäftigt: Rechtfertigen die wirtschaftlichen Erträge aus künstlicher Intelligenz weiterhin die gewaltigen Summen, die derzeit in Ki-Halbleitern, Rechenzentren, Stromversorgung und Netzwerkinfrastruktur investiert werden?

    Der Halbleitermarkt blickte auf Nvidia

    Die Erwartungen an Nvidia waren entsprechend hoch. Der Analystenkonsens rechnete für das abgelaufene Quartal mit einem Umsatz von rund 92 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von etwa 2,09 US-Dollar je Aktie.

    Damit konnte sich Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln. Besonders entscheidend blieb das Datacenter-Geschäft. Hier lagen die Erwartungen bei rund 85,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und damit mehr als 100 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert und wurden mit einem Zuwachs von 117 Prozent mehr als erfüllt. Das Unternehmen hat mit den vorgelegten Quartalszahlen selbst die kühnsten Erwartungen geschlagen. Die Prognosen für die kommenden Geschäftsquartale mit Bezug auf das Rechenzentrengeschäft war dann der Auslöser für die nachbörslichen Kursgewinne.

    Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark sich Nvidia innerhalb weniger Jahre verändert hat. Aus einem Unternehmen, das lange hauptsächlich für Gaming-Grafikkarten bekannt war und sich auch zuletzt im Cryptosektor gut etabliert hatte, ist der wohl wichtigste Infrastrukturzulieferer der KI-Revolution geworden. Nvidia liefert längst nicht mehr nur einzelne GPUs. Mit Blackwell und perspektivisch Vera Rubin bietet der Konzern zunehmend komplette Systeme aus GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software an. Damit wird Nvidia zu einem der besten verfügbaren Gradmesser dafür, wie viel Geld weltweit tatsächlich in neue KI-Rechenleistung investiert wird.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Nvidia nach den Zahlen: Der wichtigste Stresstest für den Billionen-Dollar-KI-Boom Nvidia liefert starke Zahlen und bestätigt die KI-Nachfrage. Doch mit den explodierenden Rechenzentrumsinvestitionen rückt zunehmend die Finanzierung des KI-Booms in den Fokus. Wir stellen die Marktanalyse von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     