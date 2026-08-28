Nvidia nach den Zahlen: Der wichtigste Stresstest für den Billionen-Dollar-KI-Boom

Als Nvidia am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt hat, ging es um wesentlich mehr als Umsatz, Gewinn und die kurzfristige Kursentwicklung der Nvidia-Aktie. Die Ergebnisse des inzwischen rund fünf Billionen US-Dollar schweren Konzerns wurden zu einem der wichtigsten Stimmungstests für den gesamten amerikanischen Technologiesektor. Im Mittelpunkt stand eine Frage, die Investoren zunehmend beschäftigt: Rechtfertigen die wirtschaftlichen Erträge aus künstlicher Intelligenz weiterhin die gewaltigen Summen, die derzeit in Ki-Halbleitern, Rechenzentren, Stromversorgung und Netzwerkinfrastruktur investiert werden?

Der Halbleitermarkt blickte auf Nvidia

Die Erwartungen an Nvidia waren entsprechend hoch. Der Analystenkonsens rechnete für das abgelaufene Quartal mit einem Umsatz von rund 92 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von etwa 2,09 US-Dollar je Aktie.

Damit konnte sich Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln. Besonders entscheidend blieb das Datacenter-Geschäft. Hier lagen die Erwartungen bei rund 85,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und damit mehr als 100 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert und wurden mit einem Zuwachs von 117 Prozent mehr als erfüllt. Das Unternehmen hat mit den vorgelegten Quartalszahlen selbst die kühnsten Erwartungen geschlagen. Die Prognosen für die kommenden Geschäftsquartale mit Bezug auf das Rechenzentrengeschäft war dann der Auslöser für die nachbörslichen Kursgewinne.

Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark sich Nvidia innerhalb weniger Jahre verändert hat. Aus einem Unternehmen, das lange hauptsächlich für Gaming-Grafikkarten bekannt war und sich auch zuletzt im Cryptosektor gut etabliert hatte, ist der wohl wichtigste Infrastrukturzulieferer der KI-Revolution geworden. Nvidia liefert längst nicht mehr nur einzelne GPUs. Mit Blackwell und perspektivisch Vera Rubin bietet der Konzern zunehmend komplette Systeme aus GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software an. Damit wird Nvidia zu einem der besten verfügbaren Gradmesser dafür, wie viel Geld weltweit tatsächlich in neue KI-Rechenleistung investiert wird.