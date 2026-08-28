Kundenservice bei Banken und Brokern ist ein echtes Asset. Das Thema künstliche Intelligenz hält auch im Banking immer mehr Einzug. Chattet man aber erfolgreich?

95 Prozent der Anfragen bei Brokern und Banken dürften den gleichen Tenor haben und damit relativ einfach zu beantworten sein. Die meisten von uns kennen das, wenn sie beim Onlinehändler die Konditionen für Rücksendungen wissen möchten oder eine Reklamation anmelden. Besonders interaessant wird es aber, wenn spezielle Fragen auftauchen. Wir haben un sim Team von Saurenz Finance über den Sommer einmal die Mühe gemacht, besonders jene Anbieter auf den Prüfstand zu stellen, die aktiv damit werben, dass Anfragen nicht nur per Mail beantwortet werden. Wir haben die Möglichkeit getestet, eine Hotline mit echten Menschen zu nutzen und darüber hinaus vor allem die immer beliebtere Chat-Funktion auf den Prüfstand gestellt.

Herausgekommen ist Spannendes, denn natürlich hält auch in die Chats künstliche Intelligenz Einzug. Doch bei spezialisierten Fragen kommt die KI schnell ans Limit. Danach freut man sich als Kunde natürlich umso mehr, wenn ein Anliegen zügig geklärt wird und man nicht wie früher bei Telefonanbietern ewig in der Warteschleife hängt, sondern das Anliegen bearbeitet wird.

Hotlines überzeugen mit Fachkompetenz

Unter die Lupe genommen haben wir Broker in Deutschland und Anbieter von ETFs und Zertifikaten sowie Hebelprodukten. Vor allem der Bereich der Emittenten bei Zertifikaten zeichneten sich bei den Hotlines von Morgan Stanley bis BNP Paribas über JP Morgan oder CMC Markets als kompetent aus und mit einer über den gesamten Handelstag und darüber hinaus dauerhaften Erreichbarkeit. Kundenanfragen werden automatisiert beantwortet, und wer Standardfragen stellt, dem wird auf den Homepages von Consorsbank über Smartbroker bis Bitpanda oder ING gut weitergeholfen.

Wir haben dabei die Fragen sehr speziell formuliert und sind deutlich darüber hinaus gegeangen, was man Standardantworten nennen würde. Denn natürlich ist die Antwort auf die Frage, von wann bis wann man Produkt A oder B handeln kann, genauso schnell abgefertigt wie Fragen nach Handelsaussetzungen oder Neuemissionen.

Deutlich interessanter wird es, wenn man die Teams bei Zertifikateemittenten an den Hotlines mit Spitzfindigkeiten rund um die Volatilität der angebotenen Basiswerte oder für bestimmte Marktphasen geeignete Produkte konfrontiert. Denn anders als bei ETF-Anbietern müssen die Mitarbeiter auch Kunden helfen können, die sehr tief in der Materie strukturierter Wertpapiere eintauchen. An der Hotline waren auch da die Antworten sehr schnell auf den Punkt und fachlich überzeugend. Auch bei den Brokern zeigte sich bei den Hotlines, dass die Mitarbeiter das Standardrepertoire umgehend zur Verfügung haben und bei speziellen Fragen nach kurzer Rücksprache zu hilfreichen Ergebnissen kommen. Insgesamt gilt bei der telefonischen Erreichbarkeit unter Brokern, Zertifikate-Emittenten und ETF-Anbietern – ein hohes Niveau und ein deutlicher Ausbau des Services in den letzten Jahren.