Bitcoin vor dem Wochenende im Minus – Solana steigt um 13,56 Prozent - 28.08.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,83 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 81.441,59USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,25 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,32 %, Solana SOL/USD änderte sich um -3,05 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,51 %, ETH/USD um +3,17 %, SOL/USD um +13,56 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,87 %.

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