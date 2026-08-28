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    Once Human ist jetzt für PS5 und Xbox erhältlich

    Once Human ist jetzt für PS5 und Xbox erhältlich
    Foto: Ned Snowman - stock.adobe.com

    Das Free-to-Play-Survival-Spiel Strange Worlds kündigt zudem eine Ozean-Erweiterung an –
    das bislang größte Inhalts-Update

    GUANGZHOU, China, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- NetEase Games und Starry Studio haben bekannt gegeben, dass ihr erfolgreiches Free-to-Play-Survival-Spiel Once Human – angesiedelt in einer bizarren Welt – ab sofort für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erhältlich ist. Die Veröffentlichung bietet plattformübergreifend einzigartige Vorteile: Dazu gehören die Verfügbarkeit ab dem ersten Tag mit exklusiven Extras im Xbox Game Pass sowie speziell angepasste DualSense-Immersion-Funktionen für PlayStation-5-Spieler.

    Once Human Now Available on PS5 and XBOX

    Once Human – Live-Trailer zur Premiere

    Der Start der Konsolenversion fällt mit einer Vielzahl spannender Features im Spiel zusammen, darunter die First-Person-Perspektive, mit der Spieler nahtlos zwischen Third-Person- und First-Person-Perspektive wechseln können, sowie die vollständige Unterstützung von Cross-Play und Cross-Progression, wodurch aktuelle PC- und Mobilspieler ihr Spielerlebnis auf der Konsole fortsetzen und mit Freunden spielen können, egal wo diese sich befinden.

    Vorteile einer Xbox-Game-Pass-Mitgliedschaft

    Für unsere Xbox-Game-Pass-Mitglieder haben wir einige exklusive Vorteile vorbereitet, um euch den Einstieg zu erleichtern. Abonnenten können einen exklusiven Avatar, eine META PASS-Vorteilskarte, ein Rabattgutschein-Paket und Battle-Pass-XP-Karten einlösen. Außerdem werden die Outfits monatlich aktualisiert.  

    Immersion der nächsten Generation mit dem PlayStation 5 DualSense

    PlayStation-5-Spieler können sich dank der tiefgreifenden Integration des kabellosen DualSense-Controllers auf ein verbessertes haptisches Eintauchen in das Spiel freuen. Adaptive Trigger spiegeln eure Aktionen physisch wider und erzeugen einen haptischen Widerstand, wenn ihr die Bogensehne spannt. Diese subtilen sensorischen Reize ziehen die Spieler tiefer in die Anomalie hinein und lassen die Welt sich wahrhaft lebendig anfühlen.

    Größte Erweiterung bis dato enthüllt: Der lebendige Ozean bringt neuen Horror

    Ebenfalls angekündigt wurde die Ozean-Erweiterung: ISLES OF ABYSS – das bislang größte Inhaltsupdate von Once Human, das im Oktober auf allen Plattformen erscheint. Dieser neue Inhalt bietet ein revolutionäres Survival-Spielerlebnis, das sich über Inseln, die Meeresoberfläche und die Tiefsee erstreckt. Der Ozean ist ein lebendiges Wesen, in dem Spieler auf „Gazing Towers", Geisterschiffe und mechanische Giganten der Tiefe treffen. Um in diesen rauen Gewässern zu überleben, müssen Spieler ihre eigene Seefestung errichten – beginnend mit einem einfachen Holzfloß, das sie frei ausbauen und zu ihrem mobilen maritimen Zufluchtsort weiterentwickeln können.

    Mit Inseln, die es zu erkunden gilt, und den gefährlichsten Seeungeheuern, denen man begegnen kann, entführt diese Erweiterung die Spieler in einen grenzenlosen, sich ständig weiterentwickelnden Ozean, der jedes Mal ein neues und spannendes Überlebenserlebnis garantiert.

    Jetzt herunterladen: https://g.oncehuman.game/c/9zc301

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/once-human-ist-jetzt-fur-ps5-und-xbox-erhaltlich-302862771.html




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