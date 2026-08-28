JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Der Chefwechsel sei wohl Teil eines umfangreichen Umbaus im Management nach einigen turbulenten Jahren, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Peter Schmid von Linstow und Finanzvorstand Hendrik Krampe hätten bereits bei eBay Deutschland gut zusammengearbeitet./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 66,30EUR auf Tradegate (28. August 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
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