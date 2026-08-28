JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Der Chefwechsel sei wohl Teil eines umfangreichen Umbaus im Management nach einigen turbulenten Jahren, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Peter Schmid von Linstow und Finanzvorstand Hendrik Krampe hätten bereits bei eBay Deutschland gut zusammengearbeitet./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 66,30EUR auf Tradegate (28. August 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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