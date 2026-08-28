Highlight Communications: Halbjahreszahlen 2026 veröffentlicht
Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 zeigt der Konzern klare Fortschritte bei Ergebnis, Effizienz und Kosten – und erwartet im zweiten Halbjahr deutliche Impulse.
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- Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 18,6 % auf 127,4 Mio. CHF (Vorjahr: 156,5 Mio. CHF), vor allem aufgrund von Produktions- und Währungseffekten.
- Das EBIT verbesserte sich deutlich auf –13,3 Mio. CHF gegenüber –27,6 Mio. CHF im Vorjahr.
- Das EBITDA stieg dank Kosteneinsparungen um 16,1 Mio. CHF auf 34,1 Mio. CHF.
- Der operative Konzernaufwand wurde um 46,7 Mio. CHF auf 175,7 Mio. CHF reduziert.
- Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich von –30,9 Mio. CHF auf –17,6 Mio. CHF; das Ergebnis je Aktie lag bei –0,24 CHF.
- Höhere Umsätze werden im zweiten Halbjahr erwartet, da die größeren Kinostarts für diesen Zeitraum geplant sind; der Segmentumsatz lag bei 87,7 Mio. CHF im Filmgeschäft und 39,7 Mio. CHF im Bereich Sport und Event.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Highlight Communications ist am 28.08.2026.
Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,12 % im Plus.
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