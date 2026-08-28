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    Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • BYD steigert Gewinn dank Exporten und teuren Autos
    • Umsatz sinkt trotz stärkerer Verkäufe im Ausland
    • EU und Südamerika bringen BYD höhere Margen
    Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SHENZHEN (dpa-AFX) - Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im zweiten Quartal vom zunehmenden Export seiner Fahrzeuge profitiert. Dabei kam dem Rivalen der deutschen Autobauer BMW , Mercedes-Benz und Volkswagen auch die stärkere Nachfrage nach seinen teureren Modellen zugute. Trotz eines Umsatzrückgangs wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden chinesische Yuan (1,05 Mrd Euro), wie BYD am Freitag in Shenzhen mitteilte. Es war der erste Gewinnanstieg seit fünf Quartalen.

    Der Umsatz ging allerdings um drei Prozent auf knapp 195 Milliarden Yuan zurück. So hatte BYD mit einem Abschwung auf dem chinesischen Heimatmarkt zu kämpfen. Andererseits punktet der Hersteller mit seinen Autos inzwischen auch in anderen Ländern. In der EU und in Südamerika hatte BYD die Verkaufszahlen zuletzt deutlich gesteigert und dabei höhere Margen erzielt.

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    Mit dem Quartalsgewinn übertraf BYD die Erwartungen von Analysten leicht. Für das Unternehmen ist die Entwicklung von großer Bedeutung, nachdem der harte Wettbewerb mit anderen chinesischen Anbietern wie Geely und Xiaomi jahrelang an den Gewinnen gezehrt hatte./stw/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 62,10 auf Tradegate (28. August 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,85 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +4,14 %/+57,51 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BYD - A0M4W9 - CNE100000296

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BYD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs angekündigte humanoide Roboter, deren Vorstellung vor den anstehenden Zahlen erwartet wird, während bislang belastbare Belege für ein tragfähiges Geschäftsfeld fehlen. Diskutiert werden zudem die starke Bewertung chinesischer Robotikwerte, BYDs bisherige Umsetzungskraft sowie die enttäuschende Kursdynamik unter beziehungsweise um 10. Positiv hervorgehoben werden Rekordaufträge für Energiespeicher und die Diversifizierung angesichts eines schwächelnden Automarkts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

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    dpa-AFX
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