Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg

Wir hatten kürzlich über die These von Jens Rabe diskutiert, dass chinesische Aktien nicht steigen werden, weil US-Regeln das verhindern. Jetzt hat Blackrock investiert. Das heißt, diese Annahme wird in der Praxis widerlegt. Das ist für mich die entscheidende Info.





Dass der Kurs bei Verkündung nicht steigt, ist logisch, weil die Käufe ja schon stattgefunden haben und damit im Kurs enthalten sind. Grundsätzlich ist jede derartige Pflichtnachricht im Kurs enthalten, weil wir sie als private Amateuranleger eben nicht in Echtzeit erfahren.





Wer hier kurzfristig spekulieren will, kann das tun, wird aber damit Geld verlieren. Dann sollte man sich aber nicht über die Aktie beschweren, sondern über sich selbst. Wenn man zum falschen Zeitpunkt kauft, weil man FOMO nicht widersteht, ist man selbst schuld. Ich habe bisher auch keine Beschwerden von denen gehört, die kürzlich unter 9 Euro kauften und damit jetzt bei 10-20% im Plus sind.





Es ist gerade mal etwas mehr als ein Jahr her, als wir ein Allzeithoch hatten. Dass die danach offenkundig gewordenen Probleme uns mindestens ein Jahr beschäftigen, war bereits vor 12 Monaten klar. Wir haben hier diskutiert, dass Anleger einen langen Atem brauchen. Ich selbst bin immer vom 3. Quartal 26 ausgegangen, weil die Vergleichszahlen, die jetzt genutzt werden, nicht mehr aufgebläht sind.



