JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Die zusätzliche Gabe von TTR-Stabilisatoren habe dem Herzmittel Wainua in der CARDIO-TTRansform-Studie die Show gestohlen, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach der Präsentation der Details auf dem ESC-Kardiologenkongress. Der primäre Endpunkt der Studie war verfehlt worden. Dabei habe Wainua allerdings in der deutlich kränkeren Patientengruppe von CARDIO-TTRansform ähnlich stark gewirkt wie in der HELIOS-B-Population./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 141,3EUR auf Tradegate (28. August 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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