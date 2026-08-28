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    Aktien Frankfurt

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    Dax-Anleger vor Warsh-Rede mit Respekt vor Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nähert sich vor Warsh-Rede dem Rekordhoch
    • US-Techwerte und sinkender Ölpreis stützen Aktien
    • Auto- und Chemiewerte gefragt, Redcare gibt nach
    Aktien Frankfurt - Dax-Anleger vor Warsh-Rede mit Respekt vor Rekordhoch
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole notiert der Dax am Freitagnachmittag nicht weit entfernt von seinem Rekordhoch. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,53 Prozent auf 26.506 Punkte. Gegen Mittag hatten ihm mit rund 26.554 Punkten nur knapp 20 Zähler bis zum Höchststand gefehlt.

    Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte am Nachmittag um 0,44 Prozent auf 33.092 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,7 Prozent.

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    Die Zahlen großer US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag schon die Märkte angetrieben. Auch der sinkende Ölpreis verhilft den Aktienkursen weiter nach oben.

    Die Augen der Anleger sind nun auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming sprechen wird. Warsh könne das Problem steigender US-Renditen nicht wegreden, schrieb Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management. Es dürfte für ihn schwierig werden, die langfristigen Renditen allein mit einer Rede nachhaltig nach unten zu bewegen.

    Zyklische Auto- und Chemiewerte waren vor dem Wochenende gefragt. An der Dax-Spitze gewannen die Anteile von BMW 3,7 Prozent und profitierten von einer positiveren Haltung der Citigroup. Volkswagen und Mercedes-Benz gewannen jeweils mehr als 2 Prozent, so wie die Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag . Im MDax spiegelte sich die Sektorenpräferenz mit kräftigen Kursgewinnen für Lanxess , Wacker Chemie und Aumovio wider.

    Weiter auf Rallykurs befinden sich die Aktien von Deutz , die am Freitag auf den höchsten Stand seit 1998 kletterten und am frühen Nachmittag um 2,9 Prozent anzogen. Die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ist für den Kölner Motorenbauer, der sich damit stärker im Rüstungsgeschäft engagiert, derzeit der stärkste Treiber.

    Der jüngsten Erholung des Aktienkurses von Redcare Pharmacy versetzte eine Personalie einen Dämpfer. Olaf Heinrich entschied sich nach drei Jahren an der Unternehmensspitze zum Rückzug. Als Nachfolge ist Peter Schmid von Linstow vorgesehen, der seit April 2026 bereits Mitglied im Aufsichtsrat ist. Die Redcare-Anteile büßten zuletzt 1,7 Prozent ein./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,29 % und einem Kurs von 62,30 auf Tradegate (28. August 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +52,81 %/+103,75 % bedeutet.





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