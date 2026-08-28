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    Redwood Software orchestriert Unternehmensabläufe von der Hybrid-Cloud bis hin zu agentengestützter KI - und wurde im Gartner Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms 2026 zum dritten Mal in Folge als führendes Unternehmen ausgeze

    Redwood Software orchestriert Unternehmensabläufe von der Hybrid-Cloud bis hin zu agentengestützter KI - und wurde im Gartner Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms 2026 zum dritten Mal in Folge als führendes Unternehmen ausgeze
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Die wichtigsten Fakten

    • Redwood Software wurde zum dritten Mal in Folge als führendes Unternehmen im Gartner Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms 2026 (SOAP) eingestuft und erreichte hinsichtlich der „Vollständigkeit der Vision" die höchste Position.
    • Redwood belegte in vier von fünf Anwendungsfällen Platz 1 und in einem Anwendungsfall den geteilten ersten Platz im Gartner-Bericht „Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms" 2026.
    • Der MCP-Server (Model Context Protocol) von Redwood ist nun allgemein verfügbar und bietet über 50 produktionsreife Tools in neun AWS-Regionen weltweit.
    • Die neue native AWS-Anbindung – die S3, EventBridge und AWS Glue umfasst – erweitert den Einsatz von RunMyJobs auf die gesamte hybride IT-Landschaft, ohne dass bestehende Systeme neu gestaltet werden müssen.
    • Drei weitere KI-Funktionen – Operations Agent, Workflow Builder und Agent Studio – erweitern RunMyJobs in Richtung autonomer, agentengestützter Unternehmensabläufe und wurden mit Microsoft Copilot, SAPs Joule sowie Claude Code validiert.

    VIENNA, Virginia, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software, die führende Orchestrierungsplattform für das autonome Unternehmen, gab heute bekannt, im Gartner Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms 2026 (SOAP) als führendes Unternehmen eingestuft worden zu sein und im Bericht „Critical Capabilities" in vier von fünf Anwendungsfällen Platz 1 sowie im fünften Anwendungsfall den geteilten ersten Platz belegt zu haben. Darüber hinaus hat Redwood die Version 2026.3 von RunMyJobs veröffentlicht, mit der die native AWS-Anbindung sowie der MCP-Server (Model Context Protocol) nun allgemein verfügbar sind und neue KI-Funktionen zur Beschleunigung autonomer Abläufe eingeführt wurden.

    2026 Gartner Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP)

    Unternehmensweite Orchestrierung von der Hybrid-Cloud bis hin zu agentengestützter KI

    Unternehmen mit KI-Vorgaben stehen vor der Herausforderung, KI vom Experimentierstadium in den Produktivbetrieb zu überführen. RunMyJobs 2026.3 trägt dazu bei, die Lücke zwischen dem logischen Schlussfolgern der KI und konkretem Handeln im Unternehmen zu schließen, indem es die Ausführung über hybride Systeme hinweg vereinheitlicht und Infrastrukturbeschränkungen beseitigt, die Innovationen bei älteren Tools zur Workload-Automatisierung bremsen. Die neueste Version bietet:

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