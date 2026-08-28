3,9 Billionen im Ausland: Deutschlands gigantisches Geld-Dilemma

Deutschland ist damit tatsächlich größter Gläubiger der Welt. Bereits 2024 verdrängte die Bundesrepublik Japan nach 34 Jahren von der Spitze. Ende 2025 lag Deutschland laut internationalen Vergleichsdaten weiterhin auf Platz eins, vor China und Japan. Die Rekordsumme wirft die Frage auf, warum deutsches Kapital Unternehmen, Aktienmärkte und Investitionen rund um den Globus finanziert, während gleichzeitig im eigenen Land Geld für Infrastruktur, Wohnungsbau, Start-ups und neue Fabriken fehlt?

Das deutsche Netto-Auslandsvermögen ist im ersten Quartal 2026 um 175 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 3,9 Billionen Euro gestiegen. Deutschen Forderungen gegenüber dem Ausland von 14,7 Billionen Euro stehen Verbindlichkeiten von 10,8 Billionen Euro gegenüber, zeigen Daten der Bundesbank. Damit verfügt Deutschland über ein Netto-Auslandsvermögen von inzwischen 86 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.

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Die Antwort beginnt beim deutschen Wirtschaftsmodell. Deutschland erwirtschaftete über Jahrzehnte hohe Export- und Leistungsbilanzüberschüsse. Vereinfacht gesagt nimmt die Volkswirtschaft damit mehr aus dem Ausland ein, als sie dort für Waren, Dienstleistungen und Einkommen ausgibt. Wird dieses Geld nicht vollständig im Inland konsumiert oder investiert, muss die Differenz irgendwohin – und landet als Kapitalanlage im Ausland.

Auch 2025 erzielte Deutschland noch einen Leistungsbilanzüberschuss von 203 Milliarden Euro oder 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig summierten sich die Netto-Kapitalexporte auf 263 Milliarden Euro. Über Jahrzehnte ist daraus ein gewaltiger Vermögensberg entstanden. Besonders attraktiv sind die USA. Im Jahr 2024 floss mehr als ein Viertel aller neuen deutschen Direktinvestitionen in die Vereinigten Staaten auf einen Gesamtbestand von rund 452 Milliarden Euro.

Die Bundesbank verweist darauf, dass dort tätige deutsche Unternehmen ihre Geschäftsaussichten überwiegend positiv einschätzten. Aus Sicht eines Unternehmens ist das durchaus rational. Kapital sucht Wachstum, Rendite und verlässliche Rahmenbedingungen. Wer seine wichtigsten Kunden in Nordamerika hat, kann dort eine Fabrik bauen. Anleger wiederum finden an der Wall Street einen tiefen Kapitalmarkt und einen großen Teil der weltweit führenden Technologie- und Wachstumsunternehmen.

Problematisch wird es erst im Gesamtbild. Denn gleichzeitig ist Deutschland selbst investitionshungrig. Die KfW beziffert allein den von den Kommunen wahrgenommenen Investitionsrückstand inzwischen auf 231,2 Milliarden Euro. Bei Schulen fehlen demnach fast 69 Milliarden Euro, bei Straßen rund 54 Milliarden Euro. Auch die privaten Investitionen schwächeln. Seite Ende 2019 sind die realen Unternehmensinvestitionen um 6,5 Prozent und die Wohnungsbauinvestitionen sogar um rund 13 Prozent eingebrochen. Als Hemmnisse nennen Unternehmen unter anderem Energiekosten, Fachkräftemangel, Bürokratie und die schwache wirtschaftliche Entwicklung.

Die 3,9 Billionen Euro an Netto-Auslandsvermögen können nicht einfach zurückgeholt werden, weil nur ein winziger Teil davon dem Staat gehört. Um aber dafür zu sorgen, dass in Zukunft nicht immer weiter so viel Kapital ins Ausland fließt, müsste der Staat dafür sorgen, dass Investieren in Deutschland wieder attraktiver wird: schnellere Genehmigungen, weniger Bürokratie, wettbewerbsfähigere Energiepreise und bessere digitale und klassische Infrastruktur. Der Internationale Währungsfonds sieht gerade in Strukturreformen und höheren öffentlichen Investitionen einen Schlüssel, um anschließend auch mehr private Investitionen auszulösen.

Hinzu kommt ein tieferer deutscher und europäischer Kapitalmarkt. Mehr institutionelles Kapital könnte über Fonds in Infrastruktur, Start-ups und Wachstumsunternehmen gelenkt werden. Der Staat kann Risiken teilweise absichern und privates Geld mobilisieren, statt jedes Projekt selbst zu finanzieren.

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Genau darauf zielt eigentlich auch der Ende 2025 gestartete Deutschlandfonds: Mit rund 30 Milliarden Euro an staatlichen Mitteln und Garantien will der Bund gemeinsam mit der KfW privates Kapital mobilisieren und insgesamt rund 130 Milliarden Euro an Investitionen anstoßen. Erste Finanzierungen sind bereits erfolgt. Auch mit dem 2025 gestarteten 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität versucht der Staat gegenzusteuern. Daraus sind im ersten Jahr lediglich 24 Milliarden Euro abgeflossen. 2026 soll der Mitteleinsatz deutlich steigen – unter anderem für Bahn, Straßen, Digitalisierung, Schulen und Energieinfrastruktur.

Deutschlands 3,9 Billionen Euro Auslandsvermögen sind einerseits ein Zeichen enormer finanzieller Stärke. Andererseits erzählen sie auch die Geschichte einer Volkswirtschaft, die jahrzehntelang mehr gespart hat, als sie zu Hause attraktiv investieren konnte. Deutschland hat das Problem inzwischen erkannt und mobilisiert hunderte Milliarden für Investitionen. Die eigentliche Herausforderung bleibt aber, neben staatlichem Geld auch deutlich mehr von den gewaltigen privaten Ersparnissen für Investitionen im Inland zu gewinnen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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