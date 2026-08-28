Aktien New York Ausblick
Wenig Bewegung vor Rede von Fed-Chef Warsh
- US-Anleger warten auf Warsh-Rede zur Fed-Politik
- Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq, Dow leicht höher
- Paypal fällt, Gap steigt nach Quartalszahlen
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortageskursgewinnen dürfte an den US-Aktienmärkten zu Handelsbeginn am Freitag zunächst Zurückhaltung dominieren. Die Anleger warten auf eine Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, hieß es im Markt. Am Vortag hatte der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia die Technologiebörse Nasdaq nach oben gezogen.
Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 53.675 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,1 Prozent im Minus bei 29.602 Zählern.
Die Rede von Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wird von den Anlegern mit Spannung erwartet. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed. "Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet", so die Landesbank Baden-Württemberg.
Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Marvell Technology im vorbörslichen Handel zuletzt kräftig um rund acht Prozent nach, nachdem der Chip-Hersteller Quartalszahlen vorgelegt hatte. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen. Die Aktie des Chip-Giganten Nvidia notierte nach den kräftigen Vortagesgewinnen zuletzt leicht niedriger.
Paypal rutschten vor der Startglocke um 14 Prozent ab. Der Finanzinvestor Advent und der Zahlungsabwickler Stripe gaben ihre Pläne für eine Übernahme des Zahlungsdienstleisters auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.
Gap machten einen Kurssprung um 17 Prozent. Der Modehändler übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen. Zudem wurde ein neuer Chef für die Kernmarke Old Navy vorgestellt.
Für die Aktie des Fintech-Unternehmens Affirm ging es nach Vorlage von Quartalszahlen um 13 Prozent nach oben./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,18 % und einem Kurs von 20,94 auf Tradegate (28. August 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +52,84 %/+103,79 % bedeutet.
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Diesen Schwachsinn hat der Spinner Fugmann, ein angeblicher Experte, herausgehauen. Die KI Unternehmen würden sich gegenseitig Aufträge zuschieben, um angeblichen Umsatz vorzugaukeln. Dieser Typ ist so schizophren, der Stand zu nahe an der Wand mit der Schaukel. Da gibt es ja noch mehr dieser Experten. Was ich bisher aus einigen Foren gelernt habe ist, es gibt Fans und Hater. Leider habe ich zu oft auf die beide im falschen Moment gehört, obwohl ich immer wieder feststellte, das Gegenteil war der Fall und Chancen nie genutzt oder zu spät. Bedauerlicherweise leben diese Foren und Wallstreet-Online davon. Kritik wird gelöscht, aber Typen wie Pollinger und andere Säcke dürfen hier ein und aus gehen, da passiert nichts. Nur ein neuer Name, aber die gleiche Nachricht.
Wieso nur seht ihr alle nicht, dass das ein großer Fake ist der Freak Cashflow hat sich halbiert die Lagerbestände explodieren. Dieser gesamte Umsatz auf den Kurse basieren, ist Fake. Er basiert im Lagerhaltung und auf Kunden, die gar nicht bezahlen.!!!?