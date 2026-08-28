🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Aktien New York Ausblick

    413 Aufrufe 413 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenig Bewegung vor Rede von Fed-Chef Warsh

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleger warten auf Warsh-Rede zur Fed-Politik
    • Nvidia-Ausblick treibt Nasdaq, Dow leicht höher
    • Paypal fällt, Gap steigt nach Quartalszahlen
    Aktien New York Ausblick - Wenig Bewegung vor Rede von Fed-Chef Warsh
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortageskursgewinnen dürfte an den US-Aktienmärkten zu Handelsbeginn am Freitag zunächst Zurückhaltung dominieren. Die Anleger warten auf eine Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, hieß es im Markt. Am Vortag hatte der starke Ausblick des Chipriesen Nvidia die Technologiebörse Nasdaq nach oben gezogen.

    Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 53.675 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,1 Prozent im Minus bei 29.602 Zählern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AFFIRM HLDGS A!
    Long
    76,55€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 7,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    89,47€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Rede von Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wird von den Anlegern mit Spannung erwartet. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed. "Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet", so die Landesbank Baden-Württemberg.

    Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Marvell Technology im vorbörslichen Handel zuletzt kräftig um rund acht Prozent nach, nachdem der Chip-Hersteller Quartalszahlen vorgelegt hatte. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen. Die Aktie des Chip-Giganten Nvidia notierte nach den kräftigen Vortagesgewinnen zuletzt leicht niedriger.

    Paypal rutschten vor der Startglocke um 14 Prozent ab. Der Finanzinvestor Advent und der Zahlungsabwickler Stripe gaben ihre Pläne für eine Übernahme des Zahlungsdienstleisters auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb.

    Gap machten einen Kurssprung um 17 Prozent. Der Modehändler übertraf im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen. Zudem wurde ein neuer Chef für die Kernmarke Old Navy vorgestellt.

    Für die Aktie des Fintech-Unternehmens Affirm ging es nach Vorlage von Quartalszahlen um 13 Prozent nach oben./err/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,18 % und einem Kurs von 20,94 auf Tradegate (28. August 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +52,84 %/+103,79 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nachhaltigkeit von Nvidias Kurs- und Geschäftsentwicklung. Optimisten verweisen auf übertroffene Erwartungen, starke Datacenter-Nachfrage, hohe Lieferverpflichtungen und weiteres Wachstum; daraus werden teils niedrige künftige KGVs abgeleitet. Skeptiker warnen vor hoher Bewertung, sinkender Cash-Conversion, steigenden Lagerbeständen, Margendruck, Überkapazitäten und Konkurrenz durch eigene Chips. Charttechnisch werden Aufwärtstrend, Rücksetzer und Short-Einstiege diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Wenig Bewegung vor Rede von Fed-Chef Warsh Nach den Vortageskursgewinnen dürfte an den US-Aktienmärkten zu Handelsbeginn am Freitag zunächst Zurückhaltung dominieren. Die Anleger warten auf eine Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, hieß es im Markt. Am Vortag hatte der starke Ausblick des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     