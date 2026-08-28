BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 89 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Resultate des zweiten Quartals an. Er hob seine operative Ergebnisprognose für das Gesamtjahr mit 3,6 Milliarden Euro über die Zielspanne des Konzerns. Die Bewertung der Aktien bleibe allerdings ein Hemmschuh./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 133,1EUR auf Tradegate (28. August 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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