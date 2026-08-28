Russlands Öl-Problem wächst: Türkei weicht jetzt auf Brasilien und Guyana aus

Die ukrainischen Angriffe auf Russlands Energieinfrastruktur hinterlassen immer deutlichere Spuren im Ölgeschäft, wie Reuters berichtet. Die russischen Rohölexporte aus dem wichtigen Schwarzmeerhafen Noworossijsk dürften im August gegenüber dem Vormonat um mehr als die Hälfte einbrechen. Nach Angaben von Händlern und Daten von LSEG sollen die russischen Verladungen in diesem Monat auf weniger als 350.000 Barrel pro Tag sinken. Im Juli waren es noch rund 800.000 Barrel täglich.

Hauptgrund sind die wiederholten Drohnenangriffe auf die Anlagen rund um Noworossijsk. Besonders betroffen ist das Schescharis-Terminal, Russlands wichtigster Rohölexportterminal am Schwarzen Meer. Dort werden unter anderem die russischen Sorten Urals und Siberian Light sowie das kasachische KEBCO-Rohöl verladen. Mitte August mussten die Verladungen nach einem Drohnenangriff zeitweise komplett gestoppt werden. Das Terminal schlägt normalerweise etwa 700.000 Barrel Rohöl pro Tag um. Zwar wurden die Verladungen wenige Tage später wieder aufgenommen, die Störungen und Verzögerungen wirken jedoch weiter nach.

Bereits in der ersten Augusthälfte sanken die Ölexporte aus Russlands westlichen Häfen auf rund 2,3 Millionen Barrel pro Tag. Geplant waren etwa 2,7 Millionen Barrel. Besonders deutlich war der Rückgang in Noworossijsk, wo die kombinierten Ausfuhren russischer und kasachischer Sorten zeitweise bei lediglich rund 400.000 Barrel täglich lagen. Im Juni und Juli waren es noch 800.000 bis eine Million Barrel. Russland reagiert nun mit einer ungewöhnlichen Verschiebung seiner Exportströme. Im August sollen russische Produzenten lediglich rund 600.000 Tonnen Rohöl über Noworossijsk verschiffen. Weitere rund 1,4 Millionen Tonnen sollen aus Kasachstan stammen. Dafür wurde kasachisches Transitöl teilweise vom Ostseehafen Ust-Luga ans Schwarze Meer umgeleitet.

Dahinter steckt offenbar auch eine strategische Überlegung: Die Ukraine hat zugesagt, Tanker mit nicht-russischem Rohöl an den Schwarzmeerterminals vorerst nicht mehr anzugreifen. Dadurch kann Moskau Noworossijsk stärker für kasachische Lieferungen nutzen und russisches Rohöl über andere Exporthäfen verschieben. Für Russlands Kunden werden die Folgen bereits sichtbar. Die Türkei reduzierte ihre Ölimporte aus russischen Häfen im Juli auf rund 900.000 Tonnen nach 1,2 Millionen Tonnen im Juni. Die Lieferungen über das Schwarze Meer halbierten sich nahezu. Im August greifen türkische Käufer deshalb verstärkt auf ungewöhnliche Alternativen aus Brasilien und Guyana zurück.

Hinzu kommt, dass auch das benachbarte Terminal des Caspian Pipeline Consortium zuletzt wiederholt gestört wurde. Über diese Route fließen rund 1,8 Prozent des weltweiten Ölangebots, vor allem aus Kasachstan. Die Verladungen gingen im Juli wegen der Angriffe um rund ein Fünftel zurück. Eine schnelle Entspannung zeichnet sich nicht ab. Händler rechnen damit, dass die Probleme bei den russischen Verladungen aus Noworossijsk bis in den September hinein anhalten.

Damit erreicht die ukrainische Strategie einen empfindlichen Punkt: Nicht nur russische Raffinerien geraten zunehmend unter Druck – inzwischen werden auch die Exportwege für das Rohöl selbst zum Engpass. Für den Ölmarkt erhöht das in einer ohnehin angespannten geopolitischen Lage das Risiko weiterer Angebotsausfälle.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!