Oracle nach dem Sommer-Ausverkauf: Analyst wittert großes Comeback

Citigroup bestätigt ihre Kaufempfehlung für Oracle und nennt ein Kursziel von 330 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 152 US-Dollar würde dies einem Kurspotenzial von über 115 Prozent entsprechen. Die Aktie könnte sich damit mehr als verdoppeln.

Die Oracle-Aktie könnte nach Einschätzung von Citigroup vor einer starken Erholung stehen. Während der Technologiekonzern in den vergangenen Monaten deutlich hinter anderen US-Schwergewichten zurückgeblieben ist, sieht die Großbank nun erhebliches Aufwärtspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst Tyler Radke spricht von einer attraktiven Gelegenheit nach einer der "extremsten Verwerfungen und Kurskorrekturen" der Oracle-Aktie.

Oracle verliert 20 Prozent – Tech-Konkurrenz zieht davon

Innerhalb von drei Monaten verlor Oracle über 20 Prozent an Börsenwert. Große Technologiewerte legten im selben Zeitraum nach Berechnungen von Citigroup im Durchschnitt dagegen etwa zehn Prozent zu.

Verantwortlich für den Kursrutsch waren laut Radke zunächst Sorgen um Oracles Finanzierung des kostspieligen KI-Ausbaus. Es wurde befürchtet, dass die stark steigende Verschuldung, der hohe Kapitalbedarf für neue Rechenzentren und die schwächere Bonität die Bilanz zunehmend belasten könnten. Zusätzlich verstärkten technische Faktoren den Verkaufsdruck, darunter ausgeweitete Kreditrisikoaufschläge und die Ausgabe neuer Aktien über ein sogenanntes At-the-Market-Programm.

Belastungsfaktoren verlieren an Bedeutung

Nach Ansicht von Citigroup könnte sich diese Situation nun umkehren. Eine weiterhin robuste Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowie positive Signale bei Margen und Preisen von spezialisierten Cloud-Anbietern könnten dazu führen, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen für Oracle wieder nach oben korrigieren.

Besonders die kommenden Unternehmenszahlen am 14.September und der für Ende Oktober erwartete Investorentag könnten dabei zu wichtigen Katalysatoren für die Aktie werden.

Wall Street bleibt mehrheitlich bullish

Mit ihrer optimistischen Einschätzung steht Citigroup keineswegs allein. Laut LSEG empfehlen 34 von insgesamt 44 Analysten die Oracle-Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar mit "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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