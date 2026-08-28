Salzgitter Aktie leidet unter Verkäufen - 28.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von -2,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Salzgitter Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,11 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +21,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Im Jahr 2026 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +46,26 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,42 % geändert.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,41 % 1 Monat +9,52 % 3 Monate +2,11 % 1 Jahr +165,22 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 28.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,45 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

ThyssenKrupp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %. voestalpine notiert im Plus, mit +0,48 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +0,66 %.

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.